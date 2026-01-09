Трампа спросили, общался ли он с Путиным после захвата танкера Marinera: что тот ответил

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать, звонил ли ему российский диктатор Владимир Путин после захвата американскими военными нефтяного танкера Marinera. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно из интервью Трампа для Fox News.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Журналист спросил Трампа, звонил ли ему Путин после захвата танкера.

"Я не хочу этого говорить. Но факт в том, что российские корабли — там была подводная лодка и эсминец — они оба очень быстро отплыли, когда мы прибыли. И мы захватили корабль", — сказал американский президент.

При этом Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже выгружают нефть с российского танкера, который на днях захватили американцы. Тем самым американский лидер дал понять, что его не интересуют возражения и замечания, которые раздаются из Москвы в связи с инцидентом.

В ходе беседы ведущий затронул тему Венесуэлы и последних событий, связанных с ней. Отвечая на один из вопросов, Дональд Трамп упомянул российский танкер.

"Вы знаете, мы перехватили российский грузовой корабль, который там шел. У него было сопровождение из российских кораблей, но они решили не связываться с нами. И мы взяли этот корабль. Он разгружает нефть", — сказал американский лидер.

Также Трамп акцентировал, что США забирают нефть "на миллиарды и миллиарды долларов".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп действует очень последовательно. Сначала он получил доступ к безграничным запасам нефти Венесуэлы, а теперь обеспечивает мировой спрос на эту нефть – вводит убийственные санкции против покупателей нефти из России и Ирана, а также парализует их "теневой флот". Об этом рассказывает журналист, блогер и политический обозреватель Иван Яковина.



