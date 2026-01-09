logo_ukra

Трампа запитали, чи спілкувався він із Путіним після захоплення танкера Marinera: що той відповів
НОВИНИ

Трампа запитали, чи спілкувався він із Путіним після захоплення танкера Marinera: що той відповів

Трамп прямо відмовився говорити, чи була у нього нещодавно розмова з Путіним

9 січня 2026, 10:35
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати, чи телефонував йому російський диктатор Володимир Путін після захоплення американськими військовими нафтового танкера Marinera. Як повідомляє портал "Коментарі", про це стало відомо з інтерв'ю Трампа для Fox News.

Трампа запитали, чи спілкувався він із Путіним після захоплення танкера Marinera: що той відповів

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Журналіст спитав Трампа, чи дзвонив йому Путін після захоплення танкера.

"Я не хочу цього говорити. Але факт у тому, що російські кораблі — там був підводний човен і есмінець — вони обидва дуже швидко відпливли, коли ми прибули. І ми захопили корабель", — сказав американський президент.

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже вивантажують нафту з російського танкера, який днями захопили американці. Тим самим американський лідер дав зрозуміти, що його не цікавлять заперечення та зауваження, які лунають із Москви у зв'язку з інцидентом.

Під час бесіди ведучий торкнувся теми Венесуели та останніх подій, пов'язаних з нею. Відповідаючи на одне із питань, Дональд Трамп згадав російський танкер.

"Ви знаєте, ми перехопили російський вантажний корабель, який там йшов. Він мав супровід з російських кораблів, але вони вирішили не зв'язуватися з нами. І ми взяли цей корабель. Він розвантажує нафту", — сказав американський лідер.

Також Трамп акцентував, що США забирають нафту "на мільярди та мільярди доларів".

Читайте також на порталі "Коментарі" – президент США Дональд Трамп діє дуже послідовно. Спочатку він отримав доступ до безмежних запасів нафти Венесуели, а тепер забезпечує світовий попит на цю нафту – запроваджує вбивчі санкції проти покупців нафти з Росії та Ірану, а також паралізує їхній "тіньовий флот". Про це розповідає журналіст, блогер та політичний оглядач Іван Яковіна.




