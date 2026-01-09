Трампа запитали, чи спілкувався він із Путіним після захоплення танкера Marinera: що той відповів

Рубрики
Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати, чи телефонував йому російський диктатор Володимир Путін після захоплення американськими військовими нафтового танкера Marinera. Як повідомляє портал "Коментарі", про це стало відомо з інтерв'ю Трампа для Fox News.
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
Журналіст спитав Трампа, чи дзвонив йому Путін після захоплення танкера.
Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже вивантажують нафту з російського танкера, який днями захопили американці. Тим самим американський лідер дав зрозуміти, що його не цікавлять заперечення та зауваження, які лунають із Москви у зв'язку з інцидентом.
Під час бесіди ведучий торкнувся теми Венесуели та останніх подій, пов'язаних з нею. Відповідаючи на одне із питань, Дональд Трамп згадав російський танкер.
Також Трамп акцентував, що США забирають нафту "на мільярди та мільярди доларів".
