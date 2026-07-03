Трампа жорстко потролили: чому президента США висунули на Нобелівську премію

Хантер Байден публічно висміяв президента США Дональда Трампа, іронічно заявивши, що має намір висунути його кандидатуру на Нобелівську премію миру. Приводом стали численні заяви глави Білого дому про нібито завершення війни з Іраном. Свою публікацію син колишнього президента Джо Байдена розмістив у соціальній мережі X.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У саркастичному повідомленні він написав, що "офіційно висуває" Трампа на престижну міжнародну нагороду, оскільки "жоден президент в історії не закінчував ту саму війну стільки разів".

Хантер Байден нагадав, що за підрахунками журналістів CNN, Дональд Трамп вже не менше 38 разів заявляв про припинення конфлікту навколо Ірану. За словами Байдена-молодшого, таке "визначне досягнення" нібито заслуговує на увагу Нобелівського комітету.

Свій пост він завершив ще однією шпилькою, використавши фірмову фразу самого Трампа: "Дякую за вашу увагу до цього питання!"

Тема Нобелівської премії миру давно посідає особливе місце у публічній риториці американського президента. Дональд Трамп неодноразово заявляв, що гідний цієї нагороди за свої зовнішньополітичні ініціативи та зусилля щодо врегулювання міжнародних конфліктів. При цьому серед чинних президентів США лауреатами Нобелівської премії миру в різні роки ставали лише Вудро Вільсон та Барак Обама.

Нова публікація Хантера Байдена стала черговим епізодом політичної полеміки навколо зовнішньої політики нинішньої американської адміністрації та її заяв про міжнародні кризи.

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