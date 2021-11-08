«Трампизм без Трампа»: почему поддержка экс-президента в США растет

У Трампа растет рейтинг, фото из открытых источников

Демократическая партия все больше теряет поддержку электората в тех штатах, которые всегда поддерживали ее. Напротив, рейтинг бывшего президента растет на фоне политического кризиса. Об этом пишет Kommersant.



На губернаторских выборах в Виргинии победил представитель республиканской партии Глен Янгкин, а не демократ Терри Маколифф. Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News поделился причинами такого выбора граждан. Среди ошибок оппонентов он назвал то, что они критиковали бывшего президента Трампа в своих выступлениях в поддержку своего кандидата. В то время как Глен Янгкин избегал обсуждения Трампа и получил признание избирателей. Кроме того, жители Вирджинии отчаялись в демократах. В то же время Дональд Трамп хорошо отзывался о Гленне Янгкине, поэтому за этого кандидата отдали свои голоса сторонники экс-президента.

Таким же образом повел себя и республиканец Джек Чаттарелли, претендовавший на кресло губернатора в Нью-Джерси. Чаттарелли получил немало поддержки от американцев. Поэтому политологи прогнозируют, что республиканцы будут вести себя таким же образом, будут получать неявную поддержку Трампа, признавая его неформальным лидером. По словам старшего колумниста Bloomberg Тимати О'Брайена, это "трампизм без Трампа". Политологи считают это более эффективной тактикой политических сил республиканской партии во время выборов в Конгресс в 2022 году и президентских выборов, которые пройдут в 2024 году.

К такой тактике уже прибег губернатор Флориды, республиканец Рональд Десантис, который, по-видимому, планирует подавать свою кандидатуру на выборах президента. Этого кандидата боятся противники республиканцев, ведь у него отличная репутация.



Сейчас политологи говорят об уверенно растущей поддержке экс-президента Трампа. На фоне задержания россиянина Игоря Данченко, свидетельствовавшего о связи Трампа с Россией, и экономической ситуации, миграционного кризиса, вывода войск из Афганистана. Ведь после последних событий 2021 рейтинг действующего президента Джо Байдена падает.

опроса общественного мнения Emerson, на сегодняшний день большинство поддержало бы Дональда Трампа — 45 процентов голосов. За Республиканскую партию проголосуют 49%, за Демократическую – 42%.

Согласно результатам

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