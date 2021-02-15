Трамплин для Трампа: какое будущее ожидает экс-президента США

Сенат США 13 февраля проголосовал против исторического импичмента 45-м президенту США Дональду Трампу (пытались признать виновным в подстрекательстве к штурму Капитолия). Таким образом, бывший президент вновь может баллотироваться на любую выборную должность. О чём говорит принятое решение и реакция сторон? Как могут события развиваться дальше? Корреспонденты "Комментариев" выясняли важные для мировой политики тенденции вместе с экспертами.

Трамп ускользнул от импичмента уже дважды. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Байден был не против любого из вариантов"

То, что импичмент Трампа может не состояться, было предсказуемо. Особенно, учитывая поляризацию американского общества, которое достаточно сильно проявилось в последний год. Так считает эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич.

"У Трампа есть личная группа избирателей, которые голосуют не столько за республиканцев, сколько именно за Трампа. И излишнее давление, доведение до конца процедуры импичмента, несло серьезные риски для американской политической системы в целом. Результаты голосования сенаторов (57 за импичмент, а 42 — против) говорят за себя. Даже некоторые демократы решили, что не стоит излишне поднимать ставки", — отмечает эксперт.

По его мнению, даже реакция Байдена была достаточно сдержанной. Потому что новый президент США относился к тем, кто считал, что не стоит излишне форсировать события.

"Понятно, что Байден был не против любого из вариантов. Но считал, что будет лучше, если бы импичмента не было. После результатов голосования в Сенате он отметил: и так понятно, к чему Трамп призывал. Но "нет", так "нет". В общем, Байден явно не выглядел неудовлетворенным", — поясняет Игар Тышкевич.

Он считает, что для демократов важно было показать более широкое осуждение действий Трампа. И у них это частично получилось.

"Обе стороны могут сказать, что вышли победителями из данного витка информационного противостояния, — продолжает эксперт. — В то же время, стоит отметить, что есть кризис внутри Республиканской партии. Она или будет искать новое лицо лидера, которое необходимо как-то раскручивать для противопоставления Байдену, и останется единой. Или возможно создание в США еще одной партии. Речь о том, что если республиканцы пойдут на управляемый раскол — то появится партия трампистов и более уверенная в себе партия республиканцев. Кстати, если это произойдет с Республиканской партий, то, учитывая неоднородность Демпартии, такая угроза встанет и перед ней".

Но в ближайшие полтора года этого, по мнению Игара Тышкевича, не произойдет.

"Стороны будут уходить из конфликтной плоскости. Байдену нужно продемонстрировать успехи на внутреннем поле. И республиканцы будут оценивать действия Байдена по изменению внутренней политики — и исходя из этого, принимать те или иные решения. При этом Трамп никуда не исчезает. И если республиканская партия, по мнению Трампа и его сторонников, будет неэффективно защищать свою повестку, то через полтора года возможна реализация идеи о создании еще одной партии в США", — считает Игар Тышкевич.

В будущем Трамп может баллотироваться на любые государственные должности

Эксперт в Украинском институте политики, магистр государственного управления Владимир Воля отмечает, что завершилась лишь юридическая процедура, когда обвинения против Трампа не поддержали необходимые 67 представителей Сената. При этом не исключает, что будут сделаны политические выводы.

"57 сенаторов из 100 высказались за импичмент. То есть, простое большинство поддержало, а квалифицированного большинства для утверждения обвинений не хватило. Можно говорит о том, что данное голосование уже является аналогом заявления Сената, осуждающего действия Трампа. И я думаю, ближе по сути выглядит трактовка Джо Байдена, который сказал, что суть обвинений против Трампа не подлежит сомнению. И хоть звучат трактовки, что Трамп оправдан, правильнее, думаю, говорить, что обвинения против Трампа не набрали достаточного количества голосов сенаторов", — подчеркивает Владимир Воля.

По его словам, юридически сейчас нет препятствий для того, чтобы Трамп в будущем мог занимать какие-то государственные должности.

"Но недовольство Трампом имеется даже среди представителей Республиканской партии. В частности, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел сказал, что голосовал против импичмента, но считает, что Трамп несет ответственность за беспорядки и подстрекательство к ним. Поэтому я не исключаю, что 7 республиканцев, проголосовавшие за импичмент вместе с демократами, могут стать частью нового большинства, которое будет сформировано в Сенате с целью осуждения Трампа. А именно — проголосуют за политическое заявление Сената, осуждающее и беспорядки, и Трампа как человека, которого считают подстрекателем к ним. То есть, вместо юридического обвинения будет некое политическое заявление, резолюция, которая может гипотетически набрать и более 57 голосов. Ведь кроме тех республиканцев, которые проголосовали за импичмент, такое заявление могут поддержать их однопартийцы, выступавшие против импичмента Трампу, но считающие его виновным. В ближайшие дни станет понятно, будет ли такое заявление сделано — как некая политическая точка, компромисс между республиканцами и демократами относительно роли Трампа в беспорядках в целом и штурме Капитолия в частности", — считает эксперт.

Он не исключает, что в этом же заявлении может быть осуждено поведение 45-го президента во время выборов.

"Его заявления того времени многие оценили как подрыв доверия к американским национальным институтам и американской системе выборов, — отмечает Владимир Воля. — Целесообразность такого рода заявления довольно высока".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как именно президент Джо Байден отреагировал на результаты голосования по второму импичменту Трампа.

Также на портал можно узнать, к каким ранее скрываемым пленкам разговоров Трампа может получить доступ Байден.

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