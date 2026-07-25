Трампу бросили вызов в суде: какое важное решение президента США может быть отменено

Новая торговая политика президента США Дональда Трампа столкнулась с судебным сопротивлением. Две американские компании подали иск против введенных Белым домом масштабных импортных пошлин, утверждая, что глава государства превысил предоставленные ему законом полномочия.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, заявление поступило в Суд США по вопросам международной торговли в Нью-Йорке. Истцы требуют признать новые тарифы незаконными и запретить их применение.

Иск подали импортер специй Burlap & Barrel и калифорнийский продавец часов Collective Horology. Обе компании считают, что администрация Трампа фактически пытается вернуть ограничения, которые ранее уже были признаны Верховным судом США неправомерными.

Авторы обращения отмечают, что Белый дом обосновывает введение новых пошлин положениями раздела 301 Закона о торговле 1974 года. Этот механизм действительно позволяет вводить ограничения против государств, применяющих недобросовестные торговые практики. Однако, по мнению истцов, закон никогда не предусматривал возможность устанавливать практически универсальные тарифы сразу против десятков стран.

Интересы компаний представляет некоммерческая организация Liberty Justice Center, которая уже участвовала в судебных разбирательствах против предыдущих тарифных решений администрации. Адвокат Джеффри Шваб заявил, что раздел 301 не дает президенту права облагать пошлинами почти весь импорт по заранее установленным ставкам без детального обоснования в отношении каждой конкретной страны.

Истцы требуют не только отменить новые тарифы, но и сохранить право американских импортеров на возврат средств, если суд признает взимание пошлин незаконным. Новое разбирательство может стать очередной серьезной проверкой законности торговой стратегии администрации Трампа и повлиять на дальнейшую тарифную политику США.

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