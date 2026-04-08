Трампу это не понравится: новые угрозы президента США из-за Ирана

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ранее заявлял о гибели целой цивилизации, если не случится чуда, согласился прекратить удары по Ирану на две недели.

В среду американский лидер заявил о новых санкциях — обещает ввести пошлины для стран, которые будут помогать Ирану.

"Страна, поставляющая военное оружие Ирану, будет немедленно обложена таможенным тарифом в размере 50% на любые товары, продаваемые Соединенным Штатам Америки, с этой даты. Никаких исключений или увольнений не будет! Господин президент DJT", — написал Трамп в социальной сети Truth social.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что слова и действия президента США Трампа пугают европейцев больше чем лидер России Путин или лидер КНДР Ким Чен Ына. Такие данные получили в результате опроса, проведенного в Испании. Респондентов попросили оценить, кто из мировых лидеров представляет наибольшую угрозу миру в мире. 81% тех, кто оценивал Трампа, называют его опасным, а что касается Путина, то так считают 79,3%.

63% испанцев выбрали Трампа как человека, ныне представляющего "очень большую" угрозу миру, когда в отношении российского руководителя результат держится на отметке 52%. Далее в рейтинге самых опасных для мира в мире испанцы определили премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с результатом 71% и новоизбранного аятолла Ирана Моджтаба Хаменеи — 63%.

