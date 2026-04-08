Трампу це не сподобається: нові погрози президента США через Іран

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп раніше заявляв про загибель цілої цивілізації, якщо не станеться дива, погодився припинити удари по Ірану на два тижні.
Дональд Трамп.
У середу американський лідер заявив про нові санкції — обіцяє ввести мита для країн, які допомагатимуть Ірану.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що слова та дії президента США Трампа лякають європейців більше ніж лідер Росії Путін чи лідер КНДР Кім Чен Ина. Такі дані отримали в результаті опитування, проведеного в Іспанії. Респондентів попросили оцінити, хто зі світових лідерів становить найбільшу загрозу для миру у світі. 81% тих, хто оцінював Трампа, називають його небезпечним, а щодо Путіна, то так вважають 79,3%.
63% іспанців обрали Трампа як людину, яка нині становить “дуже велику” загрозу для миру, коли стосовно російського очільника результат тримається на позначці 52%. Далі у рейтингу найнебезпечніших для миру у світі іспанці визначили прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з результатом 71%, та новообраного аятолу Ірану Моджтаба Хаменеї — 63%.
Зазначимо, що народний депутат Володимир Ар’єв розповів про стратегію Трампа та зазначив, що потрібно робити Україні з огляду на світові процеси. Політик зазначив, що не реагував на погрози президента США, адже він завжди нагнітає до останнього.