Трампу це не сподобається: нові погрози президента США через Іран

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп раніше заявляв про загибель цілої цивілізації, якщо не станеться дива, погодився припинити удари по Ірану на два тижні.

У середу американський лідер заявив про нові санкції — обіцяє ввести мита для країн, які допомагатимуть Ірану.

“Країна, яка постачає військову зброю Ірану, буде негайно обкладена митним тарифом у розмірі 50% на будь-які товари, що продаються Сполученим Штатам Америки, з цією датою. Жодних винятків чи звільнень не буде! Пан президент DJT”, — написав Трамп у соціальній мережі Truth social.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що слова та дії президента США Трампа лякають європейців більше ніж лідер Росії Путін чи лідер КНДР Кім Чен Ина. Такі дані отримали в результаті опитування, проведеного в Іспанії. Респондентів попросили оцінити, хто зі світових лідерів становить найбільшу загрозу для миру у світі. 81% тих, хто оцінював Трампа, називають його небезпечним, а щодо Путіна, то так вважають 79,3%.

63% іспанців обрали Трампа як людину, яка нині становить “дуже велику” загрозу для миру, коли стосовно російського очільника результат тримається на позначці 52%. Далі у рейтингу найнебезпечніших для миру у світі іспанці визначили прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з результатом 71%, та новообраного аятолу Ірану Моджтаба Хаменеї — 63%.

