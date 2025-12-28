Трампу хотят запретить в США все называть в свою честь

В Соединенных Штатах разворачивается новая политическая дискуссия вокруг имени президента Дональда Трампа и их присутствия в названиях государственных учреждений. В Конгрессе инициировали законодательные изменения, которые могут запретить действующему главе государства переименовывать федеральные объекты в свою честь.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает Newsweek, конгрессвумен-демократ Эйприл МакКлейн Делани подала сразу два законопроекта. Их появление стало реакцией на резонансное решение Совета попечителей добавить имя Дональда Трампа в название Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.

Первый законопроект предусматривает отмену этого решения и обязывает вернуть заведению предыдущее название без упоминания действующего президента. Второй документ "о целостности федеральной собственности" преследует цель системного запрета на присвоение имен действующих президентов любым федеральным зданиям, объектам или земельным участкам.

Делани подчеркнула, что Конгресс должен "провести четкое разделение" и остановить "брендирование Трампом" национальных символов. По ее словам, особое возмущение вызывает использование имени президента рядом с наследием Джона Кеннеди.

Похожую позицию озвучила и Кэрри Кеннеди, дочь Роберта Ф. Кеннеди. Она заявила, что Дональд Трамп не разделяет принципов справедливости, равенства и сострадания, которые отстаивал ее дядя, поэтому его имя не должно стоять рядом.

К инициативе присоединился и независимый сенатор Берни Сандерс, назвавший действия Трампа проявлением "нарциссизма" и пообещавший добиваться законодательного запрета таких практик на федеральном уровне.

