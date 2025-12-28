Трампу хочуть заборонити в США все називати на свою честь

У Сполучених Штатах розгортається нова політична дискусія довкола імені президента Дональда Трампа та його присутності у назвах державних установ. У Конгресі ініціювали законодавчі зміни, які можуть заборонити чинному главі держави перейменовувати федеральні об’єкти на свою честь.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Newsweek, конгресвумен-демократка Ейпріл МакКлейн Делані подала одразу два законопроєкти. Їх поява стала реакцією на резонансне рішення Ради піклувальників додати ім’я Дональда Трампа до назви Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні.

Перший законопроєкт передбачає скасування цього рішення та зобов’язує повернути закладу попередню назву без згадки чинного президента. Другий документ "про цілісність федеральної власності" має на меті системну заборону присвоєння імен чинних президентів будь-яким федеральним будівлям, об’єктам або земельним ділянкам.

Делані наголосила, що Конгрес має "провести чітку межу" і зупинити "брендування Трампом" національних символів. За її словами, особливе обурення викликає використання імені президента поруч зі спадщиною Джона Кеннеді.

Схожу позицію озвучила й Керрі Кеннеді, донька Роберта Ф. Кеннеді. Вона заявила, що Дональд Трамп не поділяє принципів справедливості, рівності та співчуття, які відстоював її дядько, а тому його ім’я не має стояти поруч.

До ініціативи приєднався і незалежний сенатор Берні Сандерс, який назвав дії Трампа проявом "нарцисизму" та пообіцяв домагатися законодавчої заборони таких практик на федеральному рівні.

