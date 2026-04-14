У Трампа хапаються за голову: що сталося з його рейтингом після року при владі

Президент США Дональд Трамп через рік після повернення до Білого дому стикається з різким падінням підтримки серед виборців. Як зазначає The Times, період політичного "медового місяця" для глави держави фактично завершився на тлі суперечливих рішень і криз, що наростають.

Соціологи фіксують: другий президентський термін Трампа розпочався з радикальних кроків, що спровокували міжнародну турбулентність. Незважаючи на обіцянки уникати нових воєн, зовнішня політика Вашингтона призвела до військової операції у Венесуелі, посилення тиску на Кубу та ескалації конфлікту з Іраном, що викликало глобальні економічні потрясіння, включаючи нафтову кризу.

Опитування YouGov показують, що американці все частіше вимагають від президента зосередитись на внутрішніх проблемах, насамперед на економіці. Формально адміністрації вдається утримувати інфляцію на рівні близько 3%, що помітно нижче за піки при Джо Байден. Проте довіра до економічної політики падає, експерти вказують на так званий "тарифний хаос" та непередбачувані рішення Білого дому.

За даними Gallup, на аналогічному етапі свої рейтинги значно краще утримували як Барак Обама, так і Байден. Для Трампа ж поточна динаміка свідчить про системну втрату електоральної опори.

Не виправдалися й амбіції зробити США "криптостолицею світу". Ініціатива щодо створення державного крипторезерву супроводжувалася різким обвалом ринку на початку 2026 року — на тлі військової напруженості інвестори почали масово йти з ризикових активів.

Єдиним напрямом, де Трамп частково виконав обіцянки, залишається боротьба з нелегальною міграцією: чиста притока мігрантів стала негативною. Однак жорсткі методи призвели до гучних інцидентів із застосуванням зброї з боку імміграційних служб, що спричинило хвилю протестів усередині країни.

На тлі цих подій політичні позиції Трампа продовжують слабшати, а його стратегія все частіше викликає питання навіть серед колишніх прихильників.

