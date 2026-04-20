logo_ukra

BTC/USD

75065

ETH/USD

2310.39

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трампу про це точно не повідомлять: що відбулося з рейтингом президента США
commentss НОВИНИ Всі новини

Трампу про це точно не повідомлять: що відбулося з рейтингом президента США

Рейтинг підтримки Трампа у США "пробив" черговий мінімум

20 квітня 2026, 11:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа у Сполучених Штатах обвалився до нового мінімуму. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Sky News".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Опитування, проведене з 30 березня по 13 квітня, показало, що лише 37% дорослих схвалюють діяльність Трампа на посаді президента.

При цьому половина опитаних зараз категорично не схвалює діяльність американського лідера, а 63% опитаних висловлюють незгоду його діям.

За словами аналітиків, рейтинг підтримки президента США падає на тлі зростання стурбованості американців щодо війни з Іраном та зростання витрат.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп через рік після повернення до Білого дому стикається з різким падінням підтримки серед виборців. Як зазначає The Times, період політичного "медового місяця" для глави держави фактично завершився на тлі суперечливих рішень і криз, що наростають.

Соціологи фіксують: другий президентський термін Трампа розпочався з радикальних кроків, що спровокували міжнародну турбулентність. Незважаючи на обіцянки уникати нових воєн, зовнішня політика Вашингтона призвела до військової операції у Венесуелі, посилення тиску на Кубу та ескалації конфлікту з Іраном, що викликало глобальні економічні потрясіння, включаючи нафтову кризу. 

Опитування YouGov показують, що американці все частіше вимагають від президента зосередитись на внутрішніх проблемах, насамперед на економіці. Формально адміністрації вдається утримувати інфляцію на рівні близько 3%, що помітно нижче за піки при Джо Байден. Проте довіра до економічної політики падає, експерти вказують на так званий "тарифний хаос" та непередбачувані рішення Білого дому.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини