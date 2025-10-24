Трампу запропонували три варіанти санкцій проти РФ: який він обрав

Президент США Дональд Трамп остаточно дійшов точки кипіння щодо російського диктатора Володимира Путіна. Тим не менш, якщо багатьом здається, що Трамп вирішив діяти надто жорстко, це не зовсім так. Насправді американський лідер обрав не найжорсткіший варіант санкцій, оскільки все ще хоче угоди з Росією. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на двох чиновників, ЗМІ зазначає, що терпіння президента врешті-решт закінчилося після того, як він дійшов висновку, що Путін тягне час. Так, через кілька годин після того, як Трамп скасував запланований саміт з Путіним у Будапешті, Росія завдала нових ударів по Україні, вразивши кілька будівель, включаючи дитячий садок.

"Трамп не став прямо коментувати удари, але, за словами представників адміністрації, був обурений подібною агресією, навіть у ті моменти, коли, на його думку, він досяг прогресу з Путіним", — наголошується в статті.

Пакети санкцій США проти російської нафтової галузі були розроблені та готові до застосування протягом кількох місяців на випадок, якщо Трамп вирішить діяти

"Трампу було представлено три плани санкцій: жорсткий варіант, спрямований безпосередньо на російську промисловість і високопоставлених російських керівників; середній варіант, спрямований на російську енергетичну галузь; і більш м'який варіант, що включає більш обмежені санкції. Трамп вибрав середній варіант" – йдеться у матеріалі.

Високопоставлений представник Білого дому заявив, що Трамп ясно дав зрозуміти, що настав час покласти край війні, додавши, що він продовжить шукати мирного вирішення конфлікту.

Водночас у Трампа є й інші інструменти для посилення тиску на Путіна, але він поки що ними не скористався.

