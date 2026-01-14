logo

Главная Новости Мир США Трампу придется забыть о Гренландии: какое решение готовит Сенат
commentss НОВОСТИ Все новости

Трампу придется забыть о Гренландии: какое решение готовит Сенат

Законопроект в Сенате направлен против идеи контроля над Гренландией, которую обсуждала команда Трампа

14 января 2026, 13:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Сенате США представлен законопроект, который прямо запрещает использование американских вооружённых сил для оккупации или установления контроля над территориями союзников по НАТО. Документ появился на фоне обеспокоенности законодателей заявлениями и инициативами администрации президента Дональда Трампа, в том числе в отношении Гренландии, пишет Financial Times.

Трампу придется забыть о Гренландии: какое решение готовит Сенат

Сенат США. Фото: из открытых источников

Законопроект предусматривает запрет для Пентагона и Государственного департамента США использовать бюджетные средства, выделяемые Конгрессом, для "блокады, оккупации, аннексии, проведения военных операций либо любого иного установления контроля над территорией государства — члена НАТО". Таким образом, инициатива фактически исключает возможность силового давления на союзников по альянсу.

Авторами документа выступили сенатор-демократ Джин Шахин и сенатор-республиканец Лиза Мурковски, что подчёркивает двухпартийный характер инициативы. По словам Мурковски, сама идея применения американских ресурсов против партнёров по НАТО вызывает серьёзную тревогу.

"Наши союзы — это то, что отличает Соединённые Штаты от наших противников. Мы должны законодательно исключить любые подобные сценарии", — заявила она.

Сенаторы отмечают, что обсуждения возможного контроля над Гренландией подрывают доверие внутри альянса и могут нанести удар по репутации Вашингтона как ключевого гаранта безопасности в Европе и Северной Атлантике.

Противодействие подобным инициативам готовится и в Палате представителей. 12 января там был внесён аналогичный законопроект двухпартийной группой конгрессменов во главе с демократом Биллом Китингом. Законодатели рассчитывают, что эти меры станут чётким сигналом: применение силы против союзников по НАТО недопустимо при любых обстоятельствах.

Источник: https://www.ft.com/content/c8b309a0-d214-4bb7-9630-bfcaa91925a3
