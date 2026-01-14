Трампу придется забыть о Гренландии: какое решение готовит Сенат

Рубрики
В Сенате США представлен законопроект, который прямо запрещает использование американских вооружённых сил для оккупации или установления контроля над территориями союзников по НАТО. Документ появился на фоне обеспокоенности законодателей заявлениями и инициативами администрации президента Дональда Трампа, в том числе в отношении Гренландии, пишет Financial Times.
Законопроект предусматривает запрет для Пентагона и Государственного департамента США использовать бюджетные средства, выделяемые Конгрессом, для "блокады, оккупации, аннексии, проведения военных операций либо любого иного установления контроля над территорией государства — члена НАТО". Таким образом, инициатива фактически исключает возможность силового давления на союзников по альянсу.
Авторами документа выступили сенатор-демократ Джин Шахин и сенатор-республиканец Лиза Мурковски, что подчёркивает двухпартийный характер инициативы. По словам Мурковски, сама идея применения американских ресурсов против партнёров по НАТО вызывает серьёзную тревогу.
Сенаторы отмечают, что обсуждения возможного контроля над Гренландией подрывают доверие внутри альянса и могут нанести удар по репутации Вашингтона как ключевого гаранта безопасности в Европе и Северной Атлантике.
Противодействие подобным инициативам готовится и в Палате представителей. 12 января там был внесён аналогичный законопроект двухпартийной группой конгрессменов во главе с демократом Биллом Китингом. Законодатели рассчитывают, что эти меры станут чётким сигналом: применение силы против союзников по НАТО недопустимо при любых обстоятельствах.
