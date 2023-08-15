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Трампу выдвинули обвинения – его должны арестовать

Трамп и еще 18 человек выдвинули обвинения по 41 пункту

сегодня, 08:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бывшему президенту США Дональду Трампу выдвинули обвинения из 41 пункта по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Также такие обвинения получили еще 18 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "NBC".

Трампу выдвинули обвинения – его должны арестовать

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Всех 19 человек обвинили во вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Кроме Трампа судить будут его адвоката Руди Джулиани, бывшего руководителя аппарата Белого дома Марка Медовза, бывшего чиновника Министерства юстиции Джеффри Кларка, а также адвокатов Джона Истмена, Сидни Пауэлл, Кеннета Чезебро, Дженны Эллис и Рэя Смита и нескольких других.


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Согласно материалам суда, в обвинительном заключении Трампа обвинили в политическом подкупе и многочисленных обвинениях в заговоре. За первое обвинение ему грозит от 5 до 20 лет тюрьмы.

"Трамп и другие обвиняемые в этом обвинении отказались признать, что Трамп проиграл, и они сознательно и намеренно присоединились к сговору с целью незаконно изменить результат выборов в его пользу", — говорится в обвинительном акте.

Окружной прокурор Фани Уиллис сказал на ночной пресс-конференции, что выданы ордера на арест всех подсудимых, и каждый должен добровольно сдаться до 25 августа.

Отметим, Против Трампа уже открыто несколько дел — так, в апреле этого года Большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс. А летом его обвинили в незаконном использовании и хранении секретных документов, за что ему грозит от 20 лет тюрьмы.

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Источник: https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-indicted-georgia-racketeering-rcna74912
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