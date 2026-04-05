Трансгендерная американская агентка ГУР разоблачила российскую шпионку в США (ФОТО)

В США разоблачили российскую шпионскую сеть, связанную со спецслужбами России. Агентша под прикрытием Номма Зарубина действовала под кодовым именем "Алиса" и выполняла задачи ФСБ РФ. Раскрыть операцию помогла американская трансгендерная активистка Сара Эштон-Сирилло, связанная с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Сара Эштон-Сирилло разоблачила российскую шпионку в США

Сара Эштон-Сирилло рассказала в интервью NV детали операции по разоблачению российской агентки. По информации Федерального бюро расследований, путь Зарубиной в разведке начался еще в 2020 году в Томске. Там ее завербовали представители спецслужб и поручили исполнять роль "секс-агентки", которая должна через близкие личные контакты получать необходимую информацию.

В США она действовала под прикрытием, представляясь поклонницей движения "Свободная Сибирь" и пытаясь устанавливать связи с российскими оппозиционерами за рубежом. Одним из ее объектов был бывший российский политик Илья Пономарев.

Номма Зарубина с российскими оппозиционерами

Именно во время встреч в кругу Пономарева Зарубина познакомилась с Эштон-Сирилло. Американка, которая после начала полномасштабной войны добровольцем присоединилась к украинским военным в качестве медика, впоследствии начала сотрудничать с украинской разведкой.

Российская агентка ФСБ Номма Зарубина вблизи Кремля

Первая встреча встреча с российской шпионкой и украинским агентом состоялась в 2024 году во время мероприятий в районе Вашингтона, связанных с саммитом НАТО. Поведение россиянки показалось Эштон-Сирилло подозрительным, и она сообщила о своих опасениях украинскому руководству.

"Я сообщила о своих беспокойствах руководству в Украине, отметив, что она и ее окружение, скорее всего, действуют как агенты", — рассказала Эштон-Сирилло.

Впоследствии Зарубина сама проявила романтический интерес к американке. После консультаций с украинскими спецслужбами Эштон-Сирилло решила поддержать контакт, чтобы получить больше информации. Их отношения продолжались около восьми месяцев, за которые ей удалось узнать детали деятельности российской агентки.

"Благодаря подготовке, которую я получила в Украине, а также советам членов "Объединенного фронта" по противодействию операциям ФСБ, нам удалось обратить эту ситуацию в свою пользу. Все началось с ее попытки узнать что-то обо мне и переросло в близкие отношения, в ходе которых я получила важную информацию", — рассказала американка.

В итоге, в конце 2025 года Зарубину арестовали в США. В ходе допросов она рассказала следователям о своей деятельности и связях с сетью российских агентов. Следствие также установило, что в Нью-Йорке ее координировала руководительница организации российских соотечественников Елена Бренсон, которую американские правоохранители подозревают в работе на российские спецслужбы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Швеции разоблачили шпионов РФ, замаскированных "монахинями".