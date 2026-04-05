Трансгендерна американська агентка ГУР розкрила російську шпигунку у США (ФОТО)

У США викрили російську шпигунську мережу, пов’язану зі спецслужбами Росії. Агентка під прикриттям Номма Зарубіна діяла під кодовим ім’ям "Аліса" та виконувала завдання ФСБ РФ. Розкрити операцію допомогла американська трансгендерна активістка Сара Ештон-Сірілло, пов’язана з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Сара Ештон-Сірілло викрила російську шпигунку у США

Сара Ештон-Сірілло розповіла в інтерв'ю NV деталі операції щодо викриття російської агентки. За інформацією Федерального бюро розслідувань, шлях Зарубіної у розвідці почався ще у 2020 році в російському Томську. Там її завербували представники спецслужб і доручили виконувати роль "секс-агентки", яка має через близькі особисті контакти отримувати необхідну інформацію.

У США вона діяла під прикриттям, представляючись прихильницею руху "Вільний Сибір" і намагаючись встановлювати зв’язки з російськими опозиціонерами за кордоном. Одним із її об’єктів був колишній російський політик Ілля Пономарьов.

Номма Зарубіна з російськими опозиціонерами

Саме під час зустрічей у колі Пономарьова Зарубіна познайомилася з Ештон-Сірілло. Американка, яка після початку повномасштабної війни добровольцем приєдналася до українських військових як медик, згодом почала співпрацювати з українською розвідкою.

Російська агентка ФСБ Номма Зарубіна поблизу Кремля

Перша зустріч зустріч з російською шпигункою та українською агенткою відбулася у 2024 році під час заходів у районі Вашингтона, пов’язаних з самітом НАТО. Поведінка росіянки здалася Ештон-Сірілло підозрілою, і вона повідомила про свої побоювання українському керівництву.

"Я повідомила про свої занепокоєння керівництву в Україні, зазначивши, що вона та її оточення, найімовірніше, діють як агенти", — розповіла Ештон-Сірілло.

Згодом Зарубіна сама виявила романтичний інтерес до американки. Після консультацій з українськими спецслужбами Ештон-Сірілло вирішила підтримати контакт, щоб отримати більше інформації. Їхні стосунки тривали близько восьми місяців, протягом яких їй вдалося дізнатися деталі діяльності російської агентки.

"Завдяки підготовці, яку я отримала в Україні, а також порадам членів "Об'єднаного фронту" щодо протидії операціям ФСБ, нам вдалося обернути цю ситуацію на свою користь. Все почалося з її спроби щось дізнатися про мене і переросло у близькі відносини, в ході яких я отримала важливу інформацію", — розповіла американка.

У підсумку наприкінці 2025 року Зарубіну заарештували в США. Під час допитів вона розповіла слідчим про свою діяльність та зв’язки з мережею російських агентів. Слідство також встановило, що в Нью-Йорку її координувала керівниця організації російських співвітчизників Олена Бренсон, яку американські правоохоронці підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Раніше портал "Коментарі" повідмомляв, що у Швеції викрили шпигунок РФ, які замаскувались "черницями".