Трехсторонние консультации США, Украины и РФ на паузе, — Марко Рубио

Недилько Ксения
Дипломатические контакты в трехстороннем формате между Соединенными Штатами, Украиной и Российской Федерацией на сегодняшний день прекращены. Об этом сообщил Государственный секретарь США Марко Рубио, наметив текущую позицию официального Вашингтона по мирному процессу.
Марко Рубио
В то же время руководитель американского внешнеполитического ведомства категорически отрицает информацию о любом принуждении украинской стороны к компромиссам.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Администрация президента США Дональда Трампа все больше ломает привычную систему американской дипломатии, заставляя союзников Вашингтона искать неформальные способы коммуникации с Белым домом. Об этом говорится в обширном материале Reuters, посвященном изменениям во внешней политике США после возвращения Трампа к власти.
Особое внимание в публикации уделено Украине и свидетельством бывшего посла США в Киеве Бриджит Бринк. По ее словам, после громкого конфликта между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале 2025 года, Вашингтон неожиданно прекратил поставки военной помощи и обмен разведданными с Киевом.