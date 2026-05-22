Трехсторонние консультации США, Украины и РФ на паузе, — Марко Рубио

Дипломатические контакты в трехстороннем формате между Соединенными Штатами, Украиной и Российской Федерацией на сегодняшний день прекращены. Об этом сообщил Государственный секретарь США Марко Рубио, наметив текущую позицию официального Вашингтона по мирному процессу.

Марко Рубио

"Вашингтон готов возобновить диалог, — подчеркнул глава Госдепартамента, — если изменится динамика". Чиновник дал понять, что для возвращения к дипломатическому столу необходимы существенные сдвиги в текущей военно-политической ситуации.

В то же время руководитель американского внешнеполитического ведомства категорически отрицает информацию о любом принуждении украинской стороны к компромиссам.

"США склоняют Украину к какой-то позиции в мирных переговорах", — Рубио назвал подобные слухи абсолютным фейком. Он подчеркнул, что американская сторона уважает суверенитет Украины и не пытается диктовать свои условия или навязывать конкретные сценарии урегулирования конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Администрация президента США Дональда Трампа все больше ломает привычную систему американской дипломатии, заставляя союзников Вашингтона искать неформальные способы коммуникации с Белым домом. Об этом говорится в обширном материале Reuters, посвященном изменениям во внешней политике США после возвращения Трампа к власти.

Особое внимание в публикации уделено Украине и свидетельством бывшего посла США в Киеве Бриджит Бринк. По ее словам, после громкого конфликта между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале 2025 года, Вашингтон неожиданно прекратил поставки военной помощи и обмен разведданными с Киевом.

