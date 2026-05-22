Тристоронні консультації США, України та РФ наразі на паузі, — Марко Рубіо

Дипломатичні контакти у тристоронньому форматі між Сполученими Штатами, Україною та Російською Федерацією на сьогоднішній день припинені. Про це повідомив Державний секретар США Марко Рубіо, окресливши поточну позицію офіційного Вашингтона щодо мирного процесу.

"Вашингтон готовий відновити діалог, — наголосив очільник Держдепартаменту, — якщо зміниться динаміка". Посадовець дав зрозуміти, що для повернення до дипломатичного столу необхідні суттєві зрушення у поточній військово-політичній ситуації.

Водночас керівник американського зовнішньополітичного відомства категорично заперечив інформацію про будь-який примус української сторони до компромісів.

"США схиляють Україну до якоїсь позиції в мирних переговорах", — назвав Рубіо подібні чутки абсолютним фейком. Він підкреслив, що американська сторона поважає суверенітет України і не намагається диктувати свої умови чи нав'язувати конкретні сценарії врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Адміністрація президента США Дональда Трампа дедалі більше ламає звичну систему американської дипломатії, змушуючи союзників Вашингтона шукати неформальні способи комунікації з Білим домом. Про це йдеться у великому матеріалі Reuters, присвяченому змінам до зовнішньої політики США після повернення Трампа до влади.

Особливу увагу у публікації приділено Україні та свідченням колишнього посла США у Києві Бріджіт Брінк. За її словами, після гучного конфлікту між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі у лютому 2025 року Вашингтон несподівано припинив постачання військової допомоги та обмін розвідданими з Києвом.

