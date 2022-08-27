Третий по величине выигрыш в истории США: американец сорвал джекпот в лотерею и не забрал деньги

В штате Иллинойс в США мужчина выиграл в лотерею 1,34 млрд долларов. Однако даже спустя месяц так и не забрал свой выигрыш. Об этом сообщает издание The Guardian.

Лотерея. Фото из открытых источников

Американец приобрел свой счастливый лотерейный билет в июле на заправке Speedway в Дес-Плейнс. В конце месяца были подведены итоги и названо имя победителя. С того момента прошло больше чем четыре недели, но мужчина так и не забрал свои деньги.





Представители лотереи заявили, что, возможно, счастливчик, сорвавший джекпот. Гарольд Мэйс, директор отдела лотереи в Иллинойсе, призвал всех проверить свои лотерейные билеты, чтобы скорее отыскать победителя.

Отмечается, что приз, который был разыгран 29 июля, является третьим по величине лотерейным выигрышем в истории США. У победителя есть год, чтобы заявить о себе и потребовать деньги.

Также представители лотереи заявили, что выигрышный билет был куплен на заправочной станции и продавец имеет право на денежный бонус в размере 500 000 долларов.

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в США мужчина выиграл крупную сумму в лотерею. В ту ночь он вышел из гостиницы и направился в неизвестном направлении и пропал, а вскоре был найден его труп. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что в Австралии мужчина случайно выиграл в лотерею 200 тысяч долларов. Когда его спросили, как он планирует насладиться своей неожиданной удачей, мужчина сказал, что поделится ею со своими детьми. Игрок из Нового Южного Уэльса, пожелавший остаться неизвестным, купил свой выигрышный билет с двумя последовательными номерами в агентстве новостей Nambucca Head.



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