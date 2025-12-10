logo

BTC/USD

92404

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Тревожный сигнал для Трампа поступил из Майами: такого не было почти 30 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Тревожный сигнал для Трампа поступил из Майами: такого не было почти 30 лет

Демократы не побеждали на выборах в Майами уже почти 30 лет

10 декабря 2025, 19:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Майами впервые за почти 30 лет мэром стала представительница Демократической партии. Эйлин Гиггинс уверенно одержала победу над республиканцем Эмилио Гонсалесом, несмотря на то, что его открыто поддерживал президент США Дональд Трамп.

Тревожный сигнал для Трампа поступил из Майами: такого не было почти 30 лет

Эйлин Гиггинс победила на выборах в Майами. Фото: из открытых источников

61-летняя Гиггинс получила примерно на 20% голосов больше своего оппонента-республиканца, сообщает AP.

Кампания демократки в значительной степени основывалась на критике политики Трампа по миграции. Гиггинс стала первой женщиной, возглавившей Майами, и заявила, что местные избиратели отвергли "негуманную риторику" по отношению к мигрантам.

Результат выборов стал неожиданностью, ведь город заселен преимущественно выходцами из Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и других стран Латинской Америки, обычно поддерживающих республиканцев.

Конгрессвумен-республиканка Мария Салазар назвала итоги голосования "тревожным сигналом" для партии. Она отметила, что латиноамериканские общины хотят не только усиления контроля на границе и стабильной экономики, но и более гуманных правил для мигрантов, давно проживающих в США и не имеющих проблем с законом.

Майами, где проживает около полумиллиона человек, входит в округ Майами-Дейд — регион, который на президентских выборах 2024 года поддержал Трампа. Теперь демократы рассматривают победу Гиггинс как благоприятный политический сигнал перед следующими промежуточными выборами в Конгресс.

Как сообщал портал "Комментарии", в Гватемале в рамках ежегодного рождественского фестиваля "Сожжение дьявола" организаторы подожгли чучело головы президента США Дональда Трампа. Фигура американского лидера была выбрана как символ "зла", которого община стремится избавиться от праздников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/miami-mayor-trump-higgins-gonzalez-f0d8c55a4b97962ac1348c5a93295465
Теги:

Новости

Все новости