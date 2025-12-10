Тревожный сигнал для Трампа поступил из Майами: такого не было почти 30 лет

В Майами впервые за почти 30 лет мэром стала представительница Демократической партии. Эйлин Гиггинс уверенно одержала победу над республиканцем Эмилио Гонсалесом, несмотря на то, что его открыто поддерживал президент США Дональд Трамп.

Эйлин Гиггинс победила на выборах в Майами. Фото: из открытых источников

61-летняя Гиггинс получила примерно на 20% голосов больше своего оппонента-республиканца, сообщает AP.

Кампания демократки в значительной степени основывалась на критике политики Трампа по миграции. Гиггинс стала первой женщиной, возглавившей Майами, и заявила, что местные избиратели отвергли "негуманную риторику" по отношению к мигрантам.

Результат выборов стал неожиданностью, ведь город заселен преимущественно выходцами из Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и других стран Латинской Америки, обычно поддерживающих республиканцев.

Конгрессвумен-республиканка Мария Салазар назвала итоги голосования "тревожным сигналом" для партии. Она отметила, что латиноамериканские общины хотят не только усиления контроля на границе и стабильной экономики, но и более гуманных правил для мигрантов, давно проживающих в США и не имеющих проблем с законом.

Майами, где проживает около полумиллиона человек, входит в округ Майами-Дейд — регион, который на президентских выборах 2024 года поддержал Трампа. Теперь демократы рассматривают победу Гиггинс как благоприятный политический сигнал перед следующими промежуточными выборами в Конгресс.

