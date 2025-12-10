Тривожний сигнал для Трампа надійшов із Маямі: такого не було майже 30 років

У Маямі вперше за майже 30 років мером стала представниця Демократичної партії. Ейлін Гіггінс упевнено здобула перемогу над республіканцем Еміліо Гонсалесом, попри те що його відкрито підтримував президент США Дональд Трамп.

Ейлін Гіггінс перемогла на виборах у Маямі. Фото: з відкритих джерел

61-річна Гіггінс отримала приблизно на 20% голосів більше за свого опонента-республіканця, повідомляє AP.

Кампанія демократки значною мірою ґрунтувалася на критиці політики Трампа щодо міграції. Гіггінс стала першою жінкою, яка очолила Маямі, і заявила, що місцеві виборці відкинули "негуманну риторику" стосовно мігрантів.

Результат виборів став несподіванкою, адже місто заселене переважно вихідцями з Куби, Венесуели, Нікарагуа та інших країн Латинської Америки, які зазвичай підтримують республіканців.

Конгресвумен-республіканка Марія Салазар назвала підсумки голосування "тривожним сигналом" для партії. Вона зазначила, що латиноамериканські громади хочуть не лише посилення контролю на кордоні та стабільної економіки, а й гуманніших правил для мігрантів, які давно мешкають у США й не мають проблем із законом.

Маямі, де проживає близько пів мільйона людей, входить до округу Маямі-Дейд — регіону, який на президентських виборах 2024 року підтримав Трампа. Тепер демократи розглядають перемогу Гіггінс як сприятливий політичний сигнал перед наступними проміжними виборами до Конгресу.

