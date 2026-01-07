Три этапа: Рубио рассказал о планах США по Венесуэле

В Соединенных Штатах рассказали о планах развития ситуации в Венесуэле после задержания диктатора Николаса Мадуро.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, Соединенные Штаты рассматривают процесс в Венесуэле как трехэтапный. Первый этап подразумевает стабилизацию страны и добычу нефти. Об этом госсекретарь сказал во время общения со СМИ.

"Первый этап – стабилизация страны. Мы собираемся добывать от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Мы собираемся продавать ее на рынке по рыночным ценам. Будем контролировать, как распределяются эти деньги", – сказал Рубио.

Вторым этапом он назвал восстановление Венесуэлы, обеспечение доступа американских, западных и других стран к венесуэльским рынкам. Третий этап, по словам госсекретаря США, будет переходным.

Как сообщал портал "Комментарии", администрация президента США Дональда Трампа выдвинула жесткие требования временным властям Венесуэлы, настаивая на полном выдворении из страны агентов и сотрудников разведывательных структур Китая, России, Ирана и Кубы.

По данным западных СМИ, Вашингтон усиливает давление на Каракас, добиваясь изъятия всех подозреваемых в шпионской деятельности представителей этих государств. При этом речь не идет о штатных дипломатах. Источники отмечают, что этот шаг стал частью новой линии США после прошедшей на прошлой неделе операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и направлен на принуждение страны к выполнению американских условий.

Издание "Комментарии" также приводило мнение профессора права и политологии Йельского университета Уни Хэтэуэй, которая считает, что действия США в Венесуэле являются прямой атакой на международный правопорядок и могут привести к окончательному краху системы, обеспечивающей относительный мир после Второй мировой войны.