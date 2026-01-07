logo_ukra

Головна Новини Світ США Три етапи: Рубіо розповів про плани США щодо Венесуели
commentss НОВИНИ Всі новини

Три етапи: Рубіо розповів про плани США щодо Венесуели

За словами Марко Рубіо, на першому етапі у Венесуелі збираються видобувати від 30 до 50 мільйонів барелів нафти

7 січня 2026, 20:28
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Сполучених Штатах розповіли про плани щодо розвитку ситуації у Венесуелі після затримання диктатора Ніколаса Мадуро.  

Три етапи: Рубіо розповів про плани США щодо Венесуели

Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

За словами державного секретаря США Марко Рубіо, Сполучені Штати розглядають процес у Венесуелі як триетапний. Перший етап передбачає стабілізацію країни та видобуток нафти. Про це держсекретар сказав під час спілкування зі ЗМІ. 

"Перший етап — стабілізація країни. Ми збираємося видобувати від 30 до 50 мільйонів барелів нафти. Ми збираємося продавати її на ринку за ринковими цінами. Будемо контролювати, як розподіляються ці гроші", — сказав Рубіо. 

Другим етапом він назвав відновлення Венесуели, забезпечення доступу американських, західних та інших країн до венесуельських ринків. Третій етап, за словами держсекретаря США буде перехідним.

Як повідомляв портал "Коментарі", адміністрація президента США Дональда Трампа висунула жорсткі вимоги тимчасовій владі Венесуели, наполягаючи на повному видворенні з країни агентів та співробітників розвідувальних структур Китаю, Росії, Ірану та Куби.

За даними західних ЗМІ, Вашингтон посилює тиск на Каракас, домагаючись вилучення всіх підозрюваних у шпигунській діяльності представників цих держав. При цьому не йдеться про штатних дипломатів. Джерела зазначають, що цей крок став частиною нової лінії США після проведеної минулого тижня операції із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро та спрямований на примус країни до виконання американських умов.

Видання "Коментарі" також наводило думку професора права та політології Єльського університету Уни Хетеуей, яка вважає, що дії США у Венесуелі є прямою атакою на міжнародний правопорядок і можуть призвести до остаточного краху системи, що забезпечувала відносний світ після Другої світової війни. 



Джерело: https://t.me/ClashReport/66758
