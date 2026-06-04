Триллион уже на горизонте: Маск может стать богаче целых государств

Илон Маск вплотную приблизился к отметке в один триллион долларов, что может сделать его первым человеком в истории с таким состоянием. По оценкам аналитиков, капитал предпринимателя уже достиг около 970 миллиардов долларов, а решающим фактором способно стать ожидаемое размещение акций SpaceX на фондовом рынке.

Илон Маск. Фото: из открытых источников

Темпы роста состояния Маска выглядят почти невероятными. Если распределить накопленное богатство на весь период его предпринимательской карьеры, получится, что каждую секунду его активы увеличивались почти на тысячу долларов. За сутки эта сумма эквивалентна десяткам миллионов долларов, а ежегодный прирост превышает 31 миллиард.

Основу капитала миллиардера составляют акции принадлежащих ему компаний. Наиболее ценным активом остается SpaceX, которую инвесторы оценивают более чем в полтриллиона долларов еще до возможного IPO. Значительную часть состояния также формирует Tesla, а дополнительным источником богатства являются опционы на акции и доли в других технологических проектах.

На фоне Маска остальные представители мировой бизнес-элиты выглядят значительно скромнее. Состояния Джеффа Безоса, Ларри Эллисона и Марка Цукерберга вместе лишь ненамного превышают капитал владельца SpaceX.

Масштаб его богатства можно сравнивать уже не с корпорациями, а с экономиками государств. По оценкам экспертов, активы Маска превышают годовой объем производства десятков стран мира и сопоставимы с несколькими процентами экономики США.

Для Украины такие цифры также выглядят показательными. Современный государственный бюджет страны составляет около 90–95 миллиардов долларов в год. Теоретически нынешнего состояния американского предпринимателя хватило бы на финансирование украинского бюджета более десяти лет подряд. Эти расчеты подчеркивают не столько возможности одного человека, сколько беспрецедентную концентрацию капитала в руках технологических магнатов XXI века.

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