Трильйон вже на горизонті: Маск може стати багатшим за цілі держави

Ілон Маск наблизився до позначки в один трильйон доларів, що може зробити його першою людиною в історії з таким статком. За оцінками аналітиків, капітал підприємця вже досяг близько 970 мільярдів доларів, а вирішальним фактором може стати очікуване розміщення акцій SpaceX на фондовому ринку.

Ілон Маск. Фото: з відкритих джерел

Темпи зростання стану Маска виглядають майже неймовірними. Якщо розподілити накопичене багатство на весь період його підприємницької кар'єри, то вийде, що кожної секунди його активи збільшувалися майже на тисячу доларів. За добу ця сума еквівалентна десяткам мільйонів доларів, а щорічний приріст перевищує 31 мільярд.

Основу капіталу мільярдера складають акції підприємств, що йому належать. Найбільш цінним активом залишається SpaceX, яку інвестори оцінюють більш ніж у півтрильйона доларів ще до можливого IPO. Значну частину стану також формує Tesla, а додатковим джерелом багатства є опціони на акції та частки інших технологічних проектах.

На тлі Маска решта представників світової бізнес-еліти виглядає значно скромніше. Стану Джеффа Безоса, Ларрі Еллісона та Марка Цукерберга разом лише ненабагато перевищують капітал власника SpaceX.

Масштаб його багатства можна порівнювати не з корпораціями, і з економіками держав. За оцінками експертів, активи Маска перевищують річний обсяг виробництва десятків країн світу і можна порівняти з кількома відсотками економіки США.

Для України такі цифри також є показовими. Сучасний державний бюджет країни становить близько 90–95 мільярдів доларів на рік. Теоретично нинішнього стану американського підприємця вистачило б на фінансування українського бюджету понад десять років поспіль. Ці розрахунки підкреслюють не так можливості однієї людини, як безпрецедентну концентрацію капіталу в руках технологічних магнатів XXI століття.

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