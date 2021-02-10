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Главная Новости Мир США Трое кубинцев выжили на необитаемом острове, питаясь 33 дня одними кокосами
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Трое кубинцев выжили на необитаемом острове, питаясь 33 дня одними кокосами

Люди оказались на острове после того, как их лодка затонула, и только на 33-й день они смогли привлечь внимание патруля США, сделав импровизированный флаг

сегодня, 23:22
Автор:

Оленка Клочко

33 дня трое кубинцев выживали на необитаемом острове на Багамских островах. Их рацион состоял из ракушек, крыс и кокосов, сообщает BBC.

Трое кубинцев выжили на необитаемом острове, питаясь 33 дня одними кокосами

Кубинцы на необитаемом острове. Фото: источник

Береговая охрана США, которая осуществляла патрулирование, еще в понедельник заметила какое-то движение на острове Ангила-ки, который расположен между Флорида-Киз и Кубой. Они снизили вертолет и увидели, что на полоске земли группа людей неистово размахивает самодельным флагом, умоляя о помощи.

На тот момент патруль не имел возможностей для посадки и осуществления спасательной операции, поэтому передал потерпевшим пищу, воду и рацию для связи.

Кубинцы не владели английском языком, но патрульные береговой охраны США смогли понять, что люди нуждаются в медицинской помощи, и что они уже находятся на острове в течение 33 дней. Островитяне рассказали, что они спаслись на острове после того, как их лодка затонула. Среди них было двое мужчин и одна женщина.

"Я никогда раньше не видел, чтобы люди смогли выжить в подобных условиях напротяжении такого долгого срока. На первый взгляд на острове нет абсолютно ничего, но все же там есть немного кустарников и деревьев, которые смогли немного защитить людей от жуткой стихии", — заявил представитель береговой охраны.

Людей спасли на следующий день, спустив к ним с вертолета спасательную лестницу. Их доставили в медицинский центр во Флориде, впрочем, их здоровью ничего не угрожает, поэтому ими занялась иммиграционная служба США.

В декабре береговая охрана США уже спасала жертву затонувшего судна у берегов Флориды. "Комментарии" рассказывали, что мужчина, который дрейфовал на обломке своей яхты, был спасен в 86 милях от берега.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56009064
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