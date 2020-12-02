У берегов США спасли моряка, который дрейфовал на перевернутой яхте

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Павел Зинченко
Береговая охрана сообщила, что яхтсмен, пропавший без вести во Флориде на два дня, был найден цепляющимся за перевернувшееся судно вдали от берега рано утром в воскресенье.
ФОТО: NBC News
Береговая охрана сообщила, что члены экипажа на борту теплохода заметили 62-летнего Стюарта Би на корпусе его 32-футового Sea Ray около 11 часов утра примерно в 86 милях от побережья Порт Канаверал, Флорида, в часе езды к востоку от Орландо.
Марк Влаун, командующий сектором береговой охраны Джексонвилля, рассказал, что спасение Би было "поистине невероятным исходом". Стюарт Би был спасен усилиями береговой охраны США.
Было неясно, в каком состоянии был Би и что изначально привело к опрокидыванию его лодки. По данным береговой охраны, в последний раз Sea Ray видели уходящей в море с мыса Марина 27 ноября.
Также издание "Комментарии" сообщало, в Кении брат и сестра спасли мальчишку от крокодила. Рептилия вцепилась маленькому Лесабато Тирену в руку, когда он и его друзья пришли на озеро Баринго, чтобы набрать воды. 12-летняя Бетти Ловаар бросилась мальчику на помощь, и хищник укусил ее за бедро. Вскоре в схватку вступил и брат девочки — 14-летний Кембой Ловаар. Брат и сестра вместе тыкали в рептилию палкой и звали на помощь. Когда на крики сбежались жители деревни, крокодил уплыл. Дети практически не пострадали, лишь Лесабато Тирену понадобилась госпитализация.
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