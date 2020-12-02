У берегов США спасли моряка, который дрейфовал на перевернутой яхте

Береговая охрана сообщила, что яхтсмен, пропавший без вести во Флориде на два дня, был найден цепляющимся за перевернувшееся судно вдали от берега рано утром в воскресенье.

ФОТО: NBC News

Береговая охрана сообщила, что члены экипажа на борту теплохода заметили 62-летнего Стюарта Би на корпусе его 32-футового Sea Ray около 11 часов утра примерно в 86 милях от побережья Порт Канаверал, Флорида, в часе езды к востоку от Орландо.

Марк Влаун, командующий сектором береговой охраны Джексонвилля, рассказал, что спасение Би было "поистине невероятным исходом". Стюарт Би был спасен усилиями береговой охраны США.

"Спасение жизней на море — наше высшее призвание. Спасибо нашим партнерам по миссии, которые начали действовать, и всем, кто дал слово найти и спасти мистера Би", — сказал капитан Марк Влаун в специальном заявлении.

Было неясно, в каком состоянии был Би и что изначально привело к опрокидыванию его лодки. По данным береговой охраны, в последний раз Sea Ray видели уходящей в море с мыса Марина 27 ноября.





Также издание "Комментарии" сообщало, в Кении брат и сестра спасли мальчишку от крокодила. Рептилия вцепилась маленькому Лесабато Тирену в руку, когда он и его друзья пришли на озеро Баринго, чтобы набрать воды. 12-летняя Бетти Ловаар бросилась мальчику на помощь, и хищник укусил ее за бедро. Вскоре в схватку вступил и брат девочки — 14-летний Кембой Ловаар. Брат и сестра вместе тыкали в рептилию палкой и звали на помощь. Когда на крики сбежались жители деревни, крокодил уплыл. Дети практически не пострадали, лишь Лесабато Тирену понадобилась госпитализация.

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