Туманные перспективы: США и Россия начали напряженные переговоры по Украине

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Карина Ожерельева
С публичным пессимизмом Соединенные Штаты и Россия приступили к сложным переговорам в Женеве в понедельник, 10 января. Об этом сообщает Reuters.
Государственные флаги России и США - Reuters
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вполне возможно, что дипломатия может закончиться после одной встречи, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил пессимистические ожидания по поводу переговоров с высокими ставками.
Переговоры начались 10 января в дипломатической миссии США в Женеве. Затем обсуждения состоятся в Брюсселе и Вене.
Заместитель госсекретаря Венди Шерман, чиновник №2 в Госдепартаменте США, заявила в твите из Женевы, что "США прислушиваются к проблемам России". По ее словам, никакие дискуссии по европейской безопасности не будут проходить без присутствия других союзников.
В прошлом месяце Россия выдвинула широкий набор требований, включающих запрет дальнейшего расширения НАТО и прекращение деятельности альянса в странах Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к нему после 1997 года.
Соединенные Штаты и НАТО отвергли значительную часть предложений России.
Президент США Джо Байден неоднократно предупреждал президента России Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты и европейские союзники введут беспрецедентные санкции, если Россия решит вторгнуться в Украину. Путин ответил, что санкции могут привести к "полному разрыву связей".
Во время предварительной встречи с Рябковым 9 января Шерман отметила приверженность Вашингтона суверенитету, территориальной целостности "и свободе суверенных наций выбирать собственные альянсы", — сообщили в Госдепе.
Если дипломатические переговоры терпят неудачу и Москва будет действовать против Украины, Соединенные Штаты планируют с союзниками и партнерами в Европе и Азии ряд торговых ограничений против Москвы, сообщает источник, знакомый с планом.
Одно из ограничений может затронуть критические российские промышленные сектора, включая оборону и гражданскую авиацию, и ударит по высокотехнологичным амбициям России, например, в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений или даже потребительской электроники.
Как сообщали ранее "Комментарии", в рамках учений Россия готовится к запуску межконтинентальных баллистических ракет.
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