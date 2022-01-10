Туманные перспективы: США и Россия начали напряженные переговоры по Украине

С публичным пессимизмом Соединенные Штаты и Россия приступили к сложным переговорам в Женеве в понедельник, 10 января. Об этом сообщает Reuters.

Государственные флаги России и США - Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вполне возможно, что дипломатия может закончиться после одной встречи, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил пессимистические ожидания по поводу переговоров с высокими ставками.

"Я не думаю, что мы увидим какие-нибудь прорывы в ближайшую неделю", — сказал Блинкен в интервью CNN в воскресенье, 9 января.

Переговоры начались 10 января в дипломатической миссии США в Женеве. Затем обсуждения состоятся в Брюсселе и Вене.

Заместитель госсекретаря Венди Шерман, чиновник №2 в Госдепартаменте США, заявила в твите из Женевы, что "США прислушиваются к проблемам России". По ее словам, никакие дискуссии по европейской безопасности не будут проходить без присутствия других союзников.

В прошлом месяце Россия выдвинула широкий набор требований, включающих запрет дальнейшего расширения НАТО и прекращение деятельности альянса в странах Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к нему после 1997 года.

Соединенные Штаты и НАТО отвергли значительную часть предложений России.

"Естественно, мы не пойдем на уступки под давлением", – сказал Рябков, возглавляющий российскую делегацию в Женеве.

Президент США Джо Байден неоднократно предупреждал президента России Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты и европейские союзники введут беспрецедентные санкции, если Россия решит вторгнуться в Украину. Путин ответил, что санкции могут привести к "полному разрыву связей".

Во время предварительной встречи с Рябковым 9 января Шерман отметила приверженность Вашингтона суверенитету, территориальной целостности "и свободе суверенных наций выбирать собственные альянсы", — сообщили в Госдепе.

Если дипломатические переговоры терпят неудачу и Москва будет действовать против Украины, Соединенные Штаты планируют с союзниками и партнерами в Европе и Азии ряд торговых ограничений против Москвы, сообщает источник, знакомый с планом.

Одно из ограничений может затронуть критические российские промышленные сектора, включая оборону и гражданскую авиацию, и ударит по высокотехнологичным амбициям России, например, в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений или даже потребительской электроники.

"В конце концов, красные линии должен определить Путин, а не Рябков, и Рябков приложит все усилия, чтобы сформулировать красные линии", — сказал Кортунов, аналитик, возглавляющий Российский совет по международным делам.

Как сообщали ранее "Комментарии", в рамках учений Россия готовится к запуску межконтинентальных баллистических ракет.

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