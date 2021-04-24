Турция отреагировала на заявление Байдена о геноциде армян

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Татьяна Веремеева
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал заявление президента
США Джо Байдена о геноциде армян в начале 20 века популизмом. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Турция отреагировала на заявление Байдена
Также глава турецкого МИДа заявил, что его страна опровергает подобные
заявления.
Ранее "Комментарии" писали, что президент США Джо
Байден признал массовое убийство армян в начале 20 века в Османской империи геноцидом,
рискуя потенциальным разрывом отношений с Турцией, но сигнализируя о
приверженности глобальным правам человека. В заявлении, посвященном 106-й
годовщине начала резни, Байден написал: "Каждый год в этот день мы
вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху,
и обязуемся не допустить повторения такого зверства. Сегодня, когда мы скорбим
о том, что было потеряно, давайте также обратим наши взоры к будущему – к миру,
который мы хотим построить для наших детей". Этот шаг является реализацией
предвыборных обещаний Байдена наконец-то использовать слово "геноцид"
для описания систематических убийств и депортаций армян на территории нынешней
Турции более века назад. Предшественники Байдена в Белом доме перестали
употреблять это слово, опасаясь повредить связям с ключевым региональным
союзником. Ранее на этой неделе американские официальные лица посылали сигналы
союзникам за пределами администрации, которые настаивали на официальном
заявлении, что президент США признает геноцид.
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