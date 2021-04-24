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Турция отреагировала на заявление Байдена о геноциде армян

В Турции заявили, что не оставят заявления Байдена о геноциде армян без внимания

24 апреля 2021, 22:45
Автор:

Татьяна Веремеева

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян в начале 20 века популизмом. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Турция отреагировала на заявление Байдена о геноциде армян

Турция отреагировала на заявление Байдена

"Анкара не приемлет и решительно осуждает заявление президента США от 24 апреля по событиям 1915 года", – цитирует министра агентство "Анадолу".

Также глава турецкого МИДа заявил, что его страна опровергает подобные заявления.

Ранее "Комментарии" писали, что президент США Джо Байден признал массовое убийство армян в начале 20 века в Османской империи геноцидом, рискуя потенциальным разрывом отношений с Турцией, но сигнализируя о приверженности глобальным правам человека. В заявлении, посвященном 106-й годовщине начала резни, Байден написал: "Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и обязуемся не допустить повторения такого зверства. Сегодня, когда мы скорбим о том, что было потеряно, давайте также обратим наши взоры к будущему – к миру, который мы хотим построить для наших детей". Этот шаг является реализацией предвыборных обещаний Байдена наконец-то использовать слово "геноцид" для описания систематических убийств и депортаций армян на территории нынешней Турции более века назад. Предшественники Байдена в Белом доме перестали употреблять это слово, опасаясь повредить связям с ключевым региональным союзником. Ранее на этой неделе американские официальные лица посылали сигналы союзникам за пределами администрации, которые настаивали на официальном заявлении, что президент США признает геноцид. 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/739930.html
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