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Турция заморозила активы американского фонда за финансирование терроризма

Турция заморозила активы 770 человек и базирующийся в США фонд

сегодня, 10:43
Автор:

Карина Ожерельева
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Турция заморозила активы в общей сложности 770 человек и американского фонда на основании финансирования терроризма, говорится в решении, опубликованном в ее официальном вестнике в пятницу, 24 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Турция заморозила активы американского фонда за финансирование терроризма

Флаг Турции – фото из открытых источников

Активы чикагского фонда Niagara Foundation были заморожены из-за связей с американским священнослужителем Фетхуллахом Гюленом, которого Турция обвинила в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Активы более 400 человек были заморожены в связи с Гюленом, говорится в издании.

Этот шаг был сделан на основании совершения действий, предусмотренных статьями "преступление финансирования терроризма" и "деяния, запрещающие предоставление или взыскание средств", – добавили в нем.

Согласно решению, активы более 200 человек, обвиняемых в связях с запрещенными группировками Рабочей партии Курдистана и Исламского государства, также были заморожены.

Как сообщали ранее, Россия отклонила решение немецкого суда о том, что она заказала убийство бывшего чеченского боевика в 2019 году в берлинском парке. Однако в Кремле заявили, что "неприятный эпизод" не должен повлиять на отношения между президентом Владимиром Путиным и новым канцлером Германии Олафом Шольцом. Немецкий суд признал, что Россия заказала убийство, и приговорил агента, совершившего то, что суд назвал актом "государственного терроризма", к пожизненному заключению.

Немецкий судья Олаф Арнольди установил, что гражданин Грузии Торнике Хангошвили был убит тремя выстрелами в августе 2019 в отместку за его роль в борьбе вместе с чеченскими сепаратистами против Москвы в 2000-х годах.


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Источник: https://www.reuters.com/markets/europe/turkey-freezes-assets-770-individuals-us-based-foundation-2021-12-24/
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