Тянут ли время в Москве: Рубио сделал жесткое заявление о переговорах

Пока нет ясности, действительно ли Россия готова прекратить войну против Украины, несмотря на участие ее представителей в трехсторонних переговорах с Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос главы форума Вольфганга Ишингера о перспективах завершения войны, Рубио отметил: круг тем для обсуждения удалось сузить, однако теперь речь идет о наиболее сложных и чувствительных пунктах. По его словам, именно они требуют дополнительных усилий и политической воли сторон.

"Мы не знаем, насколько серьезно настроены россияне прекратить войну", — подчеркнул глава Госдепа.

Он добавил, что США продолжат выяснять, на каких условиях Москва готова остановить боевые действия и возможно ли найти компромисс, который будет приемлем для Украины.

При этом Рубио отметил, что параллельно сохраняется давление на Кремль. Вашингтон усилил санкции против российской нефти, а в переговорах с Индией добился обязательств сократить ее закупки. Европа также предпринимает дополнительные шаги, а программа поставок американского вооружения Украине продолжает действовать.

По словам госсекретаря, определенным сигналом прогресса стала недавняя встреча военных представителей Украины и РФ на техническом уровне — первая за многие годы. Новый раунд переговоров ожидается 16 февраля.

Рубио заверил, что США намерены и дальше играть активную роль в попытках достичь справедливого и устойчивого мира, однако окончательный ответ о перспективах соглашения пока остается открытым.

