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Тысячи военных в повышенной готовности: Пентагон развернет американские силы в Европе

Пентагон привел еще тысячи военных в повышенную готовность к переброске в Европу

сегодня, 16:46
Автор:

Карина Ожерельева
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Ожидается, что Пентагон объявит в среду 2 февраля, что американские войска будут развернуты в ближайшие дни в Европе после того, как президент Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских военных в Восточной Европе, сообщил американский чиновник Reuters.

Тысячи военных в повышенной готовности: Пентагон развернет американские силы в Европе

Здание Пентагона – Reuters

Байден направил более 3000 американских военных для развертывания для поддержки европейских союзников, сообщает Wall Street Journal.

Около 2000 американских военнослужащих будут перкинуты из Соединенных Штатов в Польшу и Германию, а около 1000 – из Германии в Румынию, пишет журнал.

На этой неделе Пентагон предположил, что перемещение войск может происходить из Европы.

Как сообщали ранее "Комментарии", НАТО объявило, что некоторые страны-члены переводят силы в режим ожидания и посылают дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу, поскольку Соединенное Королевство и Соединенные Штаты приказали семьям дипломатов выйти из Украины из-за опасений российского вторжения. В заявлении не было предположения, что войска будут использованы для помощи Украине, не являющейся членом НАТО. Сотрудники американской разведки заявили, что не знают, решил ли президент России Владимир Путин вторгнуться в Украину. Сейчас администрация Байдена взвешивает, следует ли развернуть до 5000 американских военных, по словам высокопоставленного чиновника по обороне, для поддержки союзников по НАТО в Восточной Европе и Балтии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет продолжать принимать необходимые меры "для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Альянса".


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/us-troops-will-deploy-eastern-europe-coming-days-us-official-2022-02-02/
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