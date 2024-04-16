У Байдена намекнули о страхе перед Россией: что заявил Кирби

США даже не думают о том, чтобы вмешиваться в российско-украинскую войну и помогать украинцам непосредственно на территории их страны, к примеру, сбивать воздушные цели, как они это делали в Израиле. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Отвечая на вопрос, готовы ли США так же сбивать иранские дроны-камикадзе, как они делали это в Израиле во время атаки Ирана, он сказал, что догадывался, что этот вопрос возникнет.

"Послушайте, речь идет о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз", – высказался Джон Кирби.

Советник также отметил, что с самого начала конфликта, президент (Байден, — ред.) дал понять, что США не планируют участвовать в боевых действиях в Украине.

По словам Джона Кирби, США предоставляют Украине вооружение, в котором она нуждается, для защиты ее воздушного пространства и это уже большой вклад в помощь Киеву.

"К сожалению, на сегодняшний день мы не можем сделать этого, поскольку не имеем дополнительного финансирования национальной безопасности, в котором украинцы так нуждается", – заявил чиновник.

Он также сказал, что лучшим решением будет предоставить помощь в руки Сил обороны Израиля и в руки украинских военных и принять тот законопроект, который принял Сенат.

Отметим, в подобном ключе высказался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Он заявил, что на сегодняшний день ВВС Британии не готовы сбивать дроны-камикадзе над территорией Украины, поскольку прямой конфликт сил НАТО и российских войск "вызовет тревожную эскалацию". Совсем другая ситуация в Израиле. Именно поэтому ВВС Британии активно помогали израильтянам сбивать вражеские воздушные цели еще на подлете к Израилю.



