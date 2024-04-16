У Байдена намекнули о страхе перед Россией: что заявил Кирби

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Кравцев Сергей
США даже не думают о том, чтобы вмешиваться в российско-украинскую войну и помогать украинцам непосредственно на территории их страны, к примеру, сбивать воздушные цели, как они это делали в Израиле. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Джон Кирби. Фото: Getty Images
Отвечая на вопрос, готовы ли США так же сбивать иранские дроны-камикадзе, как они делали это в Израиле во время атаки Ирана, он сказал, что догадывался, что этот вопрос возникнет.
Советник также отметил, что с самого начала конфликта, президент (Байден, — ред.) дал понять, что США не планируют участвовать в боевых действиях в Украине.
По словам Джона Кирби, США предоставляют Украине вооружение, в котором она нуждается, для защиты ее воздушного пространства и это уже большой вклад в помощь Киеву.
Он также сказал, что лучшим решением будет предоставить помощь в руки Сил обороны Израиля и в руки украинских военных и принять тот законопроект, который принял Сенат.
Отметим, в подобном ключе высказался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Он заявил, что на сегодняшний день ВВС Британии не готовы сбивать дроны-камикадзе над территорией Украины, поскольку прямой конфликт сил НАТО и российских войск "вызовет тревожную эскалацию". Совсем другая ситуация в Израиле. Именно поэтому ВВС Британии активно помогали израильтянам сбивать вражеские воздушные цели еще на подлете к Израилю.
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