У Байдена назвали виновных в том, что Украина продолжает терять позиции на фронте

В администрации Джо Байдена продолжают разводить руками и обвинять Конгресс США в том, что Украина сегодня не может даже эффективно обороняться в войне против РФ, не говоря уже о том, что идти в наступление, отвоевывая свои территории. Бездействие Конгресса США приводит к тому, что Украина теряет позиции на линии фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: Getty Images

"За последние несколько недель, несколько месяцев мы наблюдаем, как Украина теряет позиции на поле боя. И это — из-за бездействия Конгресса", — заявила Жан-Пьер.

По ее словам, США должны продолжать оказывать Украине помощь, как это было с начала полномасштабного вторжения.

Пресс-секретарь напомнила, что украинские защитники борются за свободу Украины и за демократию, а также против агрессии российского диктатора Владимира Путина.

"Мы знаем, что происходит, если не остановить диктатора. Если спикер Джонсон (спикер Палаты представителей Майк Джонсон — ред.) внесет на рассмотрение законопроект о национальной безопасности (с помощью Украине на 60 млрд долларов — ред.), мы знаем, что он получит подавляющую поддержку", — добавила она.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Конгресс США выходит на этой неделе с каникул. Мы надеемся, что будет, наконец, принято решение о выделении многомиллиардной помощи Украине, которое "заморожено" уже около полугодия. Правда, до сих пор неясно – когда и в каком виде могут принять законопроект о внешней поддержке. Можно ли ожидать неких решительных действий (позитивных для нас) от демократов и части республиканцев, которые реально переживают за Украину и собственно глобальную безопасность? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



