logo

BTC/USD

70656.96

ETH/USD

3650.27

LTC/USD

100.49

USD/UAH

39.35

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Байдена назвали виновных в том, что Украина продолжает терять позиции на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

У Байдена назвали виновных в том, что Украина продолжает терять позиции на фронте

В Белом доме снова упрекнули Конгресс в бездействии

сегодня, 08:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В администрации Джо Байдена продолжают разводить руками и обвинять Конгресс США в том, что Украина сегодня не может даже эффективно обороняться в войне против РФ, не говоря уже о том, что идти в наступление, отвоевывая свои территории. Бездействие Конгресса США приводит к тому, что Украина теряет позиции на линии фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

У Байдена назвали виновных в том, что Украина продолжает терять позиции на фронте

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: Getty Images

"За последние несколько недель, несколько месяцев мы наблюдаем, как Украина теряет позиции на поле боя. И это — из-за бездействия Конгресса", — заявила Жан-Пьер.

По ее словам, США должны продолжать оказывать Украине помощь, как это было с начала полномасштабного вторжения.

Пресс-секретарь напомнила, что украинские защитники борются за свободу Украины и за демократию, а также против агрессии российского диктатора Владимира Путина.

"Мы знаем, что происходит, если не остановить диктатора. Если спикер Джонсон (спикер Палаты представителей Майк Джонсон — ред.) внесет на рассмотрение законопроект о национальной безопасности (с помощью Украине на 60 млрд долларов — ред.), мы знаем, что он получит подавляющую поддержку", — добавила она.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского намекнули, что с Москвой снова хотят договориться.

Также издание "Комментарии" сообщало – Конгресс США выходит на этой неделе с каникул. Мы надеемся, что будет, наконец, принято решение о выделении многомиллиардной помощи Украине, которое "заморожено" уже около полугодия. Правда, до сих пор неясно – когда и в каком виде могут принять законопроект о внешней поддержке. Можно ли ожидать неких решительных действий (позитивных для нас) от демократов и части республиканцев, которые реально переживают за Украину и собственно глобальную безопасность? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости