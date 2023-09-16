У Байдена называют "мощной" декларацию G20, которая разочаровала Украину

В Белом доме считают сильным текст итоговой декларации саммита G20, несмотря на то, что она вызвала разочарование. В итоговой декларации так и не прозвучало прямого осуждения российской агрессии против Украины. Как передает портал "Комментарии", позитивные стороны итоговой декларации на брифинге озвучил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Советник Байдена заявил, что в итоговом коммюнике G20 есть главные четыре пункта, которые важны для Украины. Он перечислил четыре ключевых принципа декларации по Украине: первоочередное значение территориальной целостности и суверенитета; заявление о том, что абсолютно неприемлемым для любой страны является применение силы для нарушения территориальной целостности другой страны; нападения на зерновую инфраструктуру или гражданскую инфраструктуру должны быть полностью запрещены; угроза или применение ядерного оружия в таком конфликте должно быть недопустимым.

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"Эти четыре пункта, которые появились в коммюнике G20, являются мощными и, я бы сказал, определенным образом не нейтральными заявлениями в этом контексте, потому что все эти четыре пункта действительно говорят России: "То, что вы делаете, является неприемлемым", – подчеркнул Салливан.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало коммюнике G20, охарактеризовав документ как такой, где "нечем гордиться" в части относительно агрессии России против Украины.



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