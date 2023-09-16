У Байдена называют "мощной" декларацию G20, которая разочаровала Украину

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Кравцев Сергей
В Белом доме считают сильным текст итоговой декларации саммита G20, несмотря на то, что она вызвала разочарование. В итоговой декларации так и не прозвучало прямого осуждения российской агрессии против Украины. Как передает портал "Комментарии", позитивные стороны итоговой декларации на брифинге озвучил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
Джейк Салливан. Фото: из открытых источников
Советник Байдена заявил, что в итоговом коммюнике G20 есть главные четыре пункта, которые важны для Украины. Он перечислил четыре ключевых принципа декларации по Украине: первоочередное значение территориальной целостности и суверенитета; заявление о том, что абсолютно неприемлемым для любой страны является применение силы для нарушения территориальной целостности другой страны; нападения на зерновую инфраструктуру или гражданскую инфраструктуру должны быть полностью запрещены; угроза или применение ядерного оружия в таком конфликте должно быть недопустимым.
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Министерство иностранных дел Украины раскритиковало коммюнике G20, охарактеризовав документ как такой, где "нечем гордиться" в части относительно агрессии России против Украины.
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Обсуждения
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Ігор
сегодня, 14:14
Звісно декларація g20 була справді потужною. Вона засудила усе православне Зло, жодної різниці. Якби корумпована хунта нацистів не намагалась себе виправдати, на її сторону людства не стало. Люди не хочуть ділити Зло на гарне і погане вони його засуджують загалом.
Правдоруб
сегодня, 14:04
россии на эти писюльки плевать! Лучше бы европа, сша миротворцев бы в Украину ввела! Или хотя бы дали 100% членство нато в европу.