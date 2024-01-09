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У Байдена обдумывают, как дать Украине то, о чем еще осенью просил Залужный

Белый дом созвал производителей оружия, чтобы помочь Украине

сегодня, 10:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан инициировал встречу работников Белого дома с представителями 12 ведущих американских оборонных компаний, чтобы обсудить перспективы производства оружия для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

У Байдена обдумывают, как дать Украине то, о чем еще осенью просил Залужный

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Американские чиновники, которые согласились говорить на условиях анонимности, отметили, что этой встречей Салливан добивался "возобновления акцента на оказании помощи Украине и преодоления ряда ключевых технологических проблем, сдерживающих ее прогресс и динамику на поле боя".

Среди участников были менеджеры компаний Palantir Technologies и Anduril Industries, преимущественно специализирующихся на оборонных компьютерных системах, а также Fortem и Skydio, занимающихся дронами и борьбой с ними.

На встрече подняли вопросы в частности технологий разминирования, беспилотников и систем для борьбы с российскими дронами.

"Reuters" отмечает, США пытаются расширить доступ Украины к самым современным американским технологиям, что должно дать возможность украинской армии более эффективно противостоять агрессору на поле боя.

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли усилиться помощь Украине после статьи Валерия Залужного: на чем акцентировал внимание генерал.                                  

Также издание "Комментарии" сообщало - когда прояснится ситуация с помощь Украине от США: о какой угрозе говорят в мире. Эксперты детально проанализировали ситуацию в ходе эксклюзивного интервью нашему порталу.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/white-house-huddles-with-industry-tech-innovation-ukraine-2024-01-08/
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