У Байдена обдумывают, как дать Украине то, о чем еще осенью просил Залужный

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан инициировал встречу работников Белого дома с представителями 12 ведущих американских оборонных компаний, чтобы обсудить перспективы производства оружия для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Американские чиновники, которые согласились говорить на условиях анонимности, отметили, что этой встречей Салливан добивался "возобновления акцента на оказании помощи Украине и преодоления ряда ключевых технологических проблем, сдерживающих ее прогресс и динамику на поле боя".

Среди участников были менеджеры компаний Palantir Technologies и Anduril Industries, преимущественно специализирующихся на оборонных компьютерных системах, а также Fortem и Skydio, занимающихся дронами и борьбой с ними.

На встрече подняли вопросы в частности технологий разминирования, беспилотников и систем для борьбы с российскими дронами.

"Reuters" отмечает, США пытаются расширить доступ Украины к самым современным американским технологиям, что должно дать возможность украинской армии более эффективно противостоять агрессору на поле боя.

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