У Байдена отреагировали на частые разговоры Путина и Си Цзиньпина

США обеспокоены из-за сближения Китая с Россией на фоне телефонного разговора глав обоих государств – Си Цзиньпина и Владимира Путина. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал Представитель Государственного департамента США, пишет "CNN".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Пекин утверждает, что придерживается нейтралитета, но его поведение дает понять, что он все еще инвестирует в тесные связи с Россией. Соединенные Штаты и Европа предупредили КНР о последствиях предоставления России военной помощи для ее войны против Украины или систематической помощи в уклонении от санкций", — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон "внимательно следит" за деятельностью Пекина", а те, кто станет на сторону Москвы в несправедливой войне против Украины, "неизбежно окажутся на неправильной стороне истории".

"Мир наблюдает за тем, какие государства отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета, а какие стоят рядом или молча поддерживают Россию в ее преднамеренной и неспровоцированной войне", — подытожил представитель ведомства.

Напомним, накануне председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай готов быть глобальным партнером России.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ходе переговоров президента России Владимира Путина и главы Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина было заявлено о готовности наращивать "стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности для развития, быть глобальными партнерами во благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире". Что можно сказать о российско-китайских отношениях, в том числе в ракурсе войны в Украине. Как они развивались (видоизменялись) в этом году, чего ожидать в будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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