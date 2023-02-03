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У Байдена отреагировали на сообщения СМИ о мирном предложении Москве

В США отрицают, что предлагали Москве "украинские территории в обмен на мир"

сегодня, 07:27 comments2161
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Автор:

Кравцев Сергей

Информация швейцарского издания "Neue Zürcher Zeitung" о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы предлагал России и Украины утвердить мирный план, согласно которому военные действия прекращаются в обмен на то, что Кремль официально получает контроль над частью оккупированных украинских территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Newsweek", цитируя заявление Белого дома и Центрального разведывательного управления США.

У Байдена отреагировали на сообщения СМИ о мирном предложении Москве

Белый дом. Фото: из открытых источников

Заместитель представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шон Девитт заявил, что сообщение NZZ является "неточным", пишет издание.


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В то же время представитель ЦРУ сообщил Newsweek, что утверждение NZZ о том, что Бернс совершил тайную поездку в Москву в январе и что он выдвинул мирное предложение от имени Белого дома, является "абсолютно ложным".

Отметим, 2 февраля швейцарское издание NZZ сообщило, что решение западных стран о предоставлении Украине танков могли принять из-за того, что Киев и Москва отклонили предложение мирного плана.

По информации издания, в середине января президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу проверить готовность Украины и России к переговорам. Бернс якобы озвучил Киеву предложение "мира в обмен на землю", а Москве — "землю в обмен на мир". Однако и Украина, и Россия отказались от такого "мирного плана".

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Источник: https://www.newsweek.com/white-house-joe-biden-cia-ukraine-territory-putin-1778611
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Обсуждения

Читач

сегодня, 07:56

Ви хоч самі читайте те що пишіте!!!! Google-перекладач не зробить за вас роботу. !!!!! Києву пропозицію "світу в обмін на землю", а Москві — "землю в обмін на світ" !!!!! вИ СЕРЙОЗНО??? ДНІЩЕ!!!

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