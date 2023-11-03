У Байдена отреагировали на статью Залужного

Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изданию "The Economist" — один из важных аргументов, который подтверждает настоятельную необходимость дальнейшей поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление, намекая на усилении помощи Украине, сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Мы развиваемся и уже эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину, так же как развивалась и сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться", – заявил Кирби.

Он также отметил, что в ходе войны потребности сторон кардинально меняются. Это также касается систем вооружений, которые союзники предоставляют украинской армии.

Джон Кирби отметил, что реагировать на те просьбы, которые поступают от украинского командования, было бы намного проще, и Украина смогла бы оперативнее получать все необходимое вооружение, если бы Конгресс принял запрос президента Байдена с дополнительным финансированием, в том числе с поддержкой Украины.

Кирби также отметил, что этот пакет открывает новые возможности не только для Украины, но и предусматривает пополнение средств самих Соединенных Штатов.

Между тем, республиканцы Палаты представителей США во главе с недавно избранным спикером Майком Джонсоном не прислушались к просьбе президента Джо Байдена и поддержали пакет помощи лишь только Израилю. О выделении помощи Украине пока что речи не идет.

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