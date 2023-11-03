logo

BTC/USD

34376.97

ETH/USD

1792.45

LTC/USD

68.87

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Байдена отреагировали на статью Залужного
commentss НОВОСТИ Все новости

У Байдена отреагировали на статью Залужного

Джон Кирби заявил, что статья Залужного показывает, как важно и дальше поддерживать Украину

сегодня, 08:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изданию "The Economist" — один из важных аргументов, который подтверждает настоятельную необходимость дальнейшей поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление, намекая на усилении помощи Украине, сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

У Байдена отреагировали на статью Залужного

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Мы развиваемся и уже эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину, так же как развивалась и сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться", – заявил Кирби.


Он также отметил, что в ходе войны потребности сторон кардинально меняются. Это также касается систем вооружений, которые союзники предоставляют украинской армии.

Джон Кирби отметил, что реагировать на те просьбы, которые поступают от украинского командования, было бы намного проще, и Украина смогла бы оперативнее получать все необходимое вооружение, если бы Конгресс принял запрос президента Байдена с дополнительным финансированием, в том числе с поддержкой Украины. 

Кирби также отметил, что этот пакет открывает новые возможности не только для Украины, но и предусматривает пополнение средств самих Соединенных Штатов.

Между тем, республиканцы Палаты представителей США во главе с недавно избранным спикером Майком Джонсоном не прислушались к просьбе президента Джо Байдена и поддержали пакет помощи лишь только Израилю. О выделении помощи Украине пока что речи не идет.

Читайте также на портале "Комментарии" — что будет с помощью США Украине: спикер Палаты представителей Майк Джонс выставил жесткое условие.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3782011-bilij-dim-nazvav-stattu-zaluznogo-pidtverdzennam-comu-vazlivo-j-dali-pidtrimuvati-ukrainu.html?fbclid=IwAR1dwYlchXfV0YoolYZa34Uhnf97Twt8qsUFI4hyD6kir657zxvb8MgiXbA
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!