logo

BTC/USD

34376.97

ETH/USD

1792.45

LTC/USD

68.87

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Палата представителей США одобрила законопроект о помощи: есть ли в нем пункт об Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи: есть ли в нем пункт об Украине

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю без Украины

сегодня, 08:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Республиканцы Палаты представителей США во главе с недавно избранным спикером Майком Джонсоном поддержали пакет помощи Израилю на сумму 14,3 млрд долларов. О выделении помощи Украине пока что речи не идет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloobmerg".

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи: есть ли в нем пункт об Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Законопроект поддержали 226 членов Палаты, против выступили 196 конгрессменов. 


Следует отметить, что в прошлом месяце Белый дом запросил у Конгресса пакет экстренной помощи на 106 млрд долларов, включавший помощь Израилю, Украине, Тайваню и выделение дополнительного финансирования на усиление американской границы с Мексикой.

Однако Республиканская партия, которая теперь контролирует Палаты представителей США, сразу же дала понять, что требования Администрации Джо Байдена не будут учтены. Долго продолжалась история с избранием нового спикера Палаты представителей. В итоге новоизбранный спикер Макс Джонс сразу после своего избрания предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Республиканец заявил, что хочет, чтобы Палата голосовала за эти инициативы отдельно и внес законопроект только о пакете помощи Иерусалиму.

Читайте также на портале "Комментарии" — что будет с помощью США Украине: спикер Палаты представителей Майк Джонс выставил жесткое условие.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Джо Байден наложит вето на предложенный республиканцами Палаты представителей законопроект о пакете помощи только Израилю, где не включено необходимое финансирование для поддержки Украины.

Ранее "Комментарии" писали – что будет с помощью Украине: какие есть варианты развития событий в США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-02/house-passes-israel-aid-tied-to-irs-cuts-triggering-biden-clash?srnd=premium-europe
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!