Палата представителей США одобрила законопроект о помощи: есть ли в нем пункт об Украине

Республиканцы Палаты представителей США во главе с недавно избранным спикером Майком Джонсоном поддержали пакет помощи Израилю на сумму 14,3 млрд долларов. О выделении помощи Украине пока что речи не идет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloobmerg".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Законопроект поддержали 226 членов Палаты, против выступили 196 конгрессменов.

Следует отметить, что в прошлом месяце Белый дом запросил у Конгресса пакет экстренной помощи на 106 млрд долларов, включавший помощь Израилю, Украине, Тайваню и выделение дополнительного финансирования на усиление американской границы с Мексикой.

Однако Республиканская партия, которая теперь контролирует Палаты представителей США, сразу же дала понять, что требования Администрации Джо Байдена не будут учтены. Долго продолжалась история с избранием нового спикера Палаты представителей. В итоге новоизбранный спикер Макс Джонс сразу после своего избрания предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Республиканец заявил, что хочет, чтобы Палата голосовала за эти инициативы отдельно и внес законопроект только о пакете помощи Иерусалиму.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Джо Байден наложит вето на предложенный республиканцами Палаты представителей законопроект о пакете помощи только Израилю, где не включено необходимое финансирование для поддержки Украины.

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