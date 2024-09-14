У Байдена отреагировали на угрозы Путина ответить на удары ВСУ по РФ

Угрозы российского диктатора Владимира Путина касательно возможного разрешения украинской армии бить западными ракетами по РФ – очень опасная риторика, но в этом нет ничего нового. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер, сообщает сайт Белого дома.

Белый дом. Фото: из открытых источников

Спикер назвала озвученную хозяином Кремля риторику "не новой для России" и добавила, что на самом деле это было "главным сообщением российской пропаганды в их войне".

Жан Пьер повторила сообщение о том, что война в Украине может завершиться в момент, когда Россия выведет свои войска из Украины. Однако, по ее словам, Белый дом не изменил позицию относительно ударов по тылам РФ.

"Политика не изменилась. Но я продолжу говорить, что президент (Джо Байден. — ред.) предан тому, чтобы Украина имела то, что ей нужно, чтобы защищаться от агрессии России, и чтобы защищать свою демократию", — сказала она.

Читайте также на портале "Комментарии" — постоянный представитель страны-агрессора России в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что "неонацистский режим" Украины якобы уже давно бьет по территории РФ оружием, а также "устраивает теракты в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры".

Однако, заявил Небензя, если страны Запада дадут Украине разрешение бить по территории России их оружием, то это "принципиально" изменит отношения РФ с западным лагерем.

"Если решение о снятии ограничения будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими для них, для западных агрессоров последствиями. Отмазаться от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получиться", — заявил Небензя.



