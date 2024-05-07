У Байдена ответили на ядерный шантаж советом Путину

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Кравцев Сергей
Если Путин и его окружение так хотят уберечь свои войска от поражения оружием западного производства, выход очень простой – Россия всего лишь должна вывести их с территории Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет "Голос Америки".
Джон Кирби. Фото: Getty Images
Он добавил, что для лидера крупной ядерной державы это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование.
Кирби подчеркнул, что США внимательно следят за всем, что происходит сейчас и продолжат очень внимательно следить дальше.
О том, что пока Вашингтон не видит признаков возможного использования Россией ядерного оружия на территории Украины также заявил и представитель Госдепа США Мэтью Миллер.
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