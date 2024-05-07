У Байдена ответили на ядерный шантаж советом Путину

Если Путин и его окружение так хотят уберечь свои войска от поражения оружием западного производства, выход очень простой – Россия всего лишь должна вывести их с территории Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

Джон Кирби. Фото: Getty Images

"Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, — то самый легкий способ избежать этого, — это просто, вывести свои войска", – высказался Джон Кирби.

Он добавил, что для лидера крупной ядерной державы это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование.

Кирби подчеркнул, что США внимательно следят за всем, что происходит сейчас и продолжат очень внимательно следить дальше.

"Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря на безрассудную риторику, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания", – подчеркнул Джон Кирби.

О том, что пока Вашингтон не видит признаков возможного использования Россией ядерного оружия на территории Украины также заявил и представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

"Российская ядерная риторика была безрассудной и безответственной в течение всего конфликта. Несмотря на все мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, а также – никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", – заявил Миллер.

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