У Байдена ответили, подпишет ли президент законопроект Палаты о помощи Израилю без Украины

Президент США Джо Байден не подпишет законопроект Палаты представителей, который предусматривает отдельную помощь Израилю без Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью каналу "NBC News" сделал советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Советник назвал документ Палаты, который активно продвигают республиканцы, "уловкой".

"Мы считаем эту уловку — и мы рассматриваем ее как уловку, которая была выдвинута Палатой представителей прямо сейчас — как несерьезную попытку справиться с проблемами национальной безопасности, с которыми сталкивается Америка", — высказался Салливан.

Ранее спикер Палаты Майк Джонсон заявил о выдвижении законопроекта о предоставлении помощи Израилю после того, как Сенат достиг предварительного иммиграционного соглашения, по которому он намерен проголосовать на этой неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — с Сенате близко к провалу компромиссное соглашение по регулированию миграции, которое также содержит средства для Украины. Причина заключается в уменьшении его поддержки со стороны республиканцев. Об этом пишет "Bloomberg".

Также издание "Комментарии" сообщало – Сенат США (верхняя палата парламента) представил двухпартийный законопроект о выделении по дополнительному финансированию (118,28 млрд долл), который объединяет защиту границ, а также помощь Украине (60 млрд) и Израилю (14,1 млрд). Голосование в Сенате намечено на 7 февраля. Президент Джо Байден призвал Палату представителей (нижняя палата) как можно быстрее принять данный законопроект. Однако спикер Палаты представителей, республиканец-трампист Майк Джонсон уже обещает "похоронить" данную инициативу. Каковы перспективы принятия столь важного для Украины законопроекта? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



