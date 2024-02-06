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У Байдена ответили, подпишет ли президент законопроект Палаты о помощи Израилю без Украины

Советник по нацбезопасности Салливан назвал законопроект Палаты представителей "уловкой", а также "несерьезной попыткой"

сегодня, 12:42
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден не подпишет законопроект Палаты представителей, который предусматривает отдельную помощь Израилю без Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью каналу "NBC News" сделал советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

У Байдена ответили, подпишет ли президент законопроект Палаты о помощи Израилю без Украины

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Советник назвал документ Палаты, который активно продвигают республиканцы, "уловкой".

"Мы считаем эту уловку — и мы рассматриваем ее как уловку, которая была выдвинута Палатой представителей прямо сейчас — как несерьезную попытку справиться с проблемами национальной безопасности, с которыми сталкивается Америка", — высказался Салливан.

Ранее спикер Палаты Майк Джонсон заявил о выдвижении законопроекта о предоставлении помощи Израилю после того, как Сенат достиг предварительного иммиграционного соглашения, по которому он намерен проголосовать на этой неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — с Сенате близко к провалу компромиссное соглашение по регулированию миграции, которое также содержит средства для Украины. Причина заключается в уменьшении его поддержки со стороны республиканцев. Об этом пишет "Bloomberg".

Также издание "Комментарии" сообщало – Сенат США (верхняя палата парламента) представил двухпартийный законопроект о выделении по дополнительному финансированию (118,28 млрд долл), который объединяет защиту границ, а также помощь Украине (60 млрд) и Израилю (14,1 млрд). Голосование в Сенате намечено на 7 февраля. Президент Джо Байден призвал Палату представителей (нижняя палата) как можно быстрее принять данный законопроект. Однако спикер Палаты представителей, республиканец-трампист Майк Джонсон уже обещает "похоронить" данную инициативу. Каковы перспективы принятия столь важного для Украины законопроекта? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/nsa-jake-sullivan-won-t-say-if-u-s-has-ruled-out-strikes-against-iran-full-interview-203570757951
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:16

Знов хитрість юдейців: собі мати іншим ні! Подвійні стандарти підводять золотий мільярд. Сподівались не помічати корупцію і нерівність яку влаштували в Україні юдейці. Мовляв, нічого страшного, що тільки чернь піде на м'ясо, а панівна каста сховається. Не вийшло. Панівна каста юдейців поцупила не тільки гроші, а і надану зброю. Тепер ждуть покупців з рублями. Ще і залякують: не дасте нам більше з цієї зброєю Путін на вас нападе. Не бери обрізаний приклад: не бреши не шахраюй! Інакше це проти тебе спрямують!


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