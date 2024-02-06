logo

BTC/USD

42782.71

ETH/USD

2323.44

LTC/USD

67.81

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Сенате США на грани срыва соглашение о границе с помощью для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Сенате США на грани срыва соглашение о границе с помощью для Украины

Причина заключается в уменьшении его поддержки со стороны республиканцев

сегодня, 11:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Сенате близко к провалу компромиссное соглашение по регулированию миграции, которое также содержит средства для Украины. Причина заключается в уменьшении его поддержки со стороны республиканцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

В Сенате США на грани срыва соглашение о границе с помощью для Украины

Сенат США. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, который ведет крайне непростые переговоры по соглашению о границе, ожидает, что запланированное на среду процедурное голосование по соглашению провалится, поскольку его коллеги заявляют, что им нужно больше времени на рассмотрение и внесение изменений в законопроект. Он назвал проект "незавершенной работой".

Зато ведущий республиканец в Комитете по вооруженным силам и решительный сторонник помощи Украине, сенатор Роджер Уикер назвал предложение по соглашению "мертвым".

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, который поддержал проект, заявил, что дискуссии продолжатся во вторник.

СМИ, ссылаясь на информированного источника, отмечает, что внутри Республиканской партии происходили дискуссии и в итоге стороны пришли к тому, чтобы проголосовать против в среду.

Блокирование процедурного голосования в среду повышает вероятность того, что рассмотрение законопроекта отложат на неопределенный срок, по крайней мере на две недели перерыва в работе Сената, начало которого запланировано позже на этой неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — сенат США согласовал законопроект о помощи Украине: какие шансы, что он будет проголосован. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:37

Нехай порадять відправити на передову дітей депутатів суддів чиновників, Данілова Садового та подібної корупції. Одразу все потрібне з'явиться на фронті. Дістануть все що вони сховали в надії продати коли прийде окупант. На розікрадені гроші куплять ще більше. В них 33 роки досвіду подібних схем і брехні невже хтось вірить що вони стали добропорядними?


Новости

Все новости