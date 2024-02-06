В Сенате США на грани срыва соглашение о границе с помощью для Украины

В Сенате близко к провалу компромиссное соглашение по регулированию миграции, которое также содержит средства для Украины. Причина заключается в уменьшении его поддержки со стороны республиканцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Сенат США. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, который ведет крайне непростые переговоры по соглашению о границе, ожидает, что запланированное на среду процедурное голосование по соглашению провалится, поскольку его коллеги заявляют, что им нужно больше времени на рассмотрение и внесение изменений в законопроект. Он назвал проект "незавершенной работой".

Зато ведущий республиканец в Комитете по вооруженным силам и решительный сторонник помощи Украине, сенатор Роджер Уикер назвал предложение по соглашению "мертвым".

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, который поддержал проект, заявил, что дискуссии продолжатся во вторник.

СМИ, ссылаясь на информированного источника, отмечает, что внутри Республиканской партии происходили дискуссии и в итоге стороны пришли к тому, чтобы проголосовать против в среду.

Блокирование процедурного голосования в среду повышает вероятность того, что рассмотрение законопроекта отложат на неопределенный срок, по крайней мере на две недели перерыва в работе Сената, начало которого запланировано позже на этой неделе.

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