У Байдена ответили, просил ли Зеленский прислать западные войска в Украину

Информация, которая время от времени всплывает в СМИ и соцсетях не соответствует действительности. Президент Украины Владимир Зеленский никогда не просил, чтобы западные войска помогли его стране в борьбе с российской захватнической армией. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби. Ранее он уверял, что США не будут отправлять своих солдат воевать в Украине.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Getty Images

"Президент Зеленский не просит об этом, он просто просит предоставить ему инструменты и возможности. Он никогда не просил, чтобы иностранные войска воевали за его страну", — сказал Джон Кирби.

Отметим, в последнее время тема возможной отправки войск в НАТО активно обсуждается в мире. Инициатором данного обсуждения стал президент Франции Эммануэль Макрон, который допустил, что на определенном этапе войска союзников Украины могут прийти на помощь. Правда потом лидер Франции пояснил, что он не говорил ни о каких конкретных сроках, а лишь допустил такую вероятность.

К тому же большая часть союзников, в том числе и Соединённые Штаты, сразу публично отвергли эту идею. Обсудить ее готовы в Литве, Канаде, Эстонии, Нидерландах и Чехии.

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