У Байдена ответили Путину на попытку обвинить Украину в теракте

К теракту в московском концертном зале "Крокус" , где погибли более 130 человек, Украина "никоим образом не причастна", заявили в Белом доме. Такое заявление сделала спикер Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон, его цитирует "Голос Америки" .

Теракт в концертном зале "Крокус" (фото из открытых источников)

По информации Белого дома, к теракту Украина не имеет отношения.

"Исламское государство несет исключительную ответственность за эту атаку. Никакого участия Украины не было", — сказала Уотсон.

Вице-президент США Камала Гаррис в интервью телеканалу ABC News также заявила, что не существует никаких доказательств причастности Украины к теракту.

"Нет, нет никаких доказательств [причастности Украины к теракту]. И действительно, мы знаем, что по всем признакам именно ИГИЛ-К несет ответственность за произошедшее", – заявила Гаррис.

Известно, что ИГИЛ-К (ISIS-K, то есть Islamic State – Khorasan) – подразделение группировки ИГИЛ, отвечающее за Афганистан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Путин пытается повесить вину за теракт в Подмосковье на Украину. Российские пропаганда и официальные лица предсказуемо начали пытаться отыскивать "украинский след" в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Несмотря на то, что здесь очевидно прослеживается либо рука, либо провал российских спецслужб, диктатор Владимир Путин заявил, что для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. Такие обвинения возражают в украинской разведке, жестко реагирует на них президент Владимир Зеленский. Но в РФ, похоже, четко данная установка – винить во всей Украине.

Медиаэксперт, член Совета по свободе слова при президенте Владимире Зеленском, экс-заместитель министра информполитики (с 2015 по 2016 гг.), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова считает, что сделать Украину виновной в атаке на "Крокус Сити" Холл" будет тяжело.

