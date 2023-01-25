logo

BTC/USD

22734.19

ETH/USD

1556.39

LTC/USD

88.16

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Байдена предупредили Китай о последствиях за поддержку РФ в войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

У Байдена предупредили Китай о последствиях за поддержку РФ в войне против Украины

Власти США выяснили, что Китай оказывает РФ нелетальную военную помощь и экономическую поддержку

сегодня, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Вашингтону стало известно, что китайские компании дают РФ нелетальное оружие, которое та в свою очередь использует в войне против Украины. Именно поэтому Белый дом уже связался с китайскими властями и озвучил свои возражения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

У Байдена предупредили Китай о последствиях за поддержку РФ в войне против Украины

Белый дом. Фото: Flickr/Sarah Sampsel

Издание отмечает, что американские власти узнали о том, что Китай предоставляет нелетальную военную помощь и экономическую поддержку стране-агрессору. 

"Как заявил источник, такая деятельность китайских компаний вызывает тревогу в Белом доме. Однако там думают, что это "сильно сокращенная версия от изначального плана Китая, который предусматривал продажу смертоносного оружия для войны против Украины", – говорится в материале.

Вашингтон на официальном уровне поставил власти КНР в известность, что последствия будут молниеносными, если все же выяснится, что Китай перестал занимать нейтральный статус относительно конфликта в Украине и решил предоставить России летальное оружие. Сегодня Белый дом задействовал все возможные дипломатические механизмы, чтобы пояснить китайским властям, как их решение о поддержке России может навредить не только самому Китаю, но и другим странам.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Китай официально заявил, что он будет поддерживать ни одну из сторон противостояния. Но при этом власти Китая выражали свое несогласие с политикой Запада, которые начал поддерживать Украину поставками вооружений. Также Пекин отказался присоединиться к санкциям Запада против России.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня Байден сделает важное заявление о поставках танков Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – британская разведка сообщает – в высшем военном руководстве РФ разногласия уже не скрыть.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!