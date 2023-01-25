У Байдена предупредили Китай о последствиях за поддержку РФ в войне против Украины

Вашингтону стало известно, что китайские компании дают РФ нелетальное оружие, которое та в свою очередь использует в войне против Украины. Именно поэтому Белый дом уже связался с китайскими властями и озвучил свои возражения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Белый дом. Фото: Flickr/Sarah Sampsel

Издание отмечает, что американские власти узнали о том, что Китай предоставляет нелетальную военную помощь и экономическую поддержку стране-агрессору.

"Как заявил источник, такая деятельность китайских компаний вызывает тревогу в Белом доме. Однако там думают, что это "сильно сокращенная версия от изначального плана Китая, который предусматривал продажу смертоносного оружия для войны против Украины", – говорится в материале.

Вашингтон на официальном уровне поставил власти КНР в известность, что последствия будут молниеносными, если все же выяснится, что Китай перестал занимать нейтральный статус относительно конфликта в Украине и решил предоставить России летальное оружие. Сегодня Белый дом задействовал все возможные дипломатические механизмы, чтобы пояснить китайским властям, как их решение о поддержке России может навредить не только самому Китаю, но и другим странам.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Китай официально заявил, что он будет поддерживать ни одну из сторон противостояния. Но при этом власти Китая выражали свое несогласие с политикой Запада, которые начал поддерживать Украину поставками вооружений. Также Пекин отказался присоединиться к санкциям Запада против России.

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Также издание "Комментарии" сообщало – британская разведка сообщает – в высшем военном руководстве РФ разногласия уже не скрыть.





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