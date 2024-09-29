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У Байдена прокомментировали возможность начала полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой"

За последние недели значительно обострилось противостояние между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла"

29 сентября 2024, 20:15
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Лиля Воробьева

Соединенные Штаты Америки считают, что дипломатический путь является лучшим вариантом для Израиля, чтобы вернуть людей в их дома на севере страны, а не ведение полномасштабной войны с "Хезболлой" или Ираном. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, передает The Guardian.

У Байдена прокомментировали возможность начала полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой"

Джон Кирби (фото из открытых источников)

По словам Кирби, тотальная война с "Хезболлой" или Ираном не приведет к безопасному возвращению гражданских в свои дома.

"Если вы хотите вернуть этих людей домой безопасно и стабильно, мы считаем, что дипломатический путь верен", — сказал он в интервью CNN.

Кирби подчеркнул, что США продолжают следить за ситуацией и действиями "Хезболлы" и остаются в контакте с Израилем по обсуждению дальнейших шагов.

"Мы не скрывали того факта, что не всегда согласны с тактическими решениями Израиля по защите гражданского населения, однако поддержка Израиля со стороны США остается неизменной", — добавил Кирби.

Он также добавил, что поддержка Израиля со стороны США остается неизменной .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль начал массированную атаку на Ливан . Израильские военные совершили авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане 19 сентября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке в своем Telegram-канале, отметив, что удары направлены на уничтожение террористического потенциала и инфраструктуры боевиков.

По информации ЦАХАЛ, южная часть Ливана была превращена "Хезболлой" в зону боевых действий, где боевики используют гражданские дома как оружие, строя тоннели под ними и используя местных жителей как живой щит.
 



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2024/sep/29/middle-east-crisis-live-israel-bombardment-lebanon-hezbollah-hassan-nasrallah-latest#top-of-blog
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