У Байдена рассказали, когда РФ на фронте почувствует, что США снова вместе с Украиной

США выделят сразу пакеты для удовлетворения немедленных оборонных потребностей украинской армии, а затем сосредоточатся на обеспечении долгосрочной стратегии Украины по отражению российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Джон Болтон. Фото: из открытых источников

"Как только президент [Джо Байден] получит законопроект на свой стол и подпишет его, вы увидите, что мы предоставим те возможности, которые украинцам наиболее нужны сейчас", – сказал он.

Потом, по словам Джона Кирби, в течение лета и осени США будут продолжать диалог с Украиной относительно долгосрочной поддержки.

На основе взаимодействия будут адаптированы следующие пакеты поддержки Украины "в целях удовлетворения этих потребностей", уточнил представитель Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" - Сенат США одобрил законопроект о предоставлении помощи Украине. В ходе голосования за законопроект, предусматривающий предоставление Украине помощи на 61 млрд долларов, в финале 79 сенаторов отдали свои голоса "за". Против высказались 18 сенаторов.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Джо Байден обещает подписать одобренный Сенатом законопроект о предоставлении помощи Украине сразу после того, как документ "поступит на его стол завтра" (по местному времени Вашингтону, то есть сегодня – по киевскому времени)

"Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он поступит на мой стол завтра, чтобы мы могли начать отправку оружия и оборудования в Украину на этой неделе", — отметил президент США.



